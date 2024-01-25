2024\'te Türkiye\'de şirket birleşme ve satın almalarında yabancı yatırımcının ilgisi artacak

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), Türkiye'de 2023'te şirket birleşme ve satın almalarının toplam işlem hacmi ve sayısına ilişkin yaptığı analizin sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, analizin sonuçlarına yer verildi. Buna göre, Türkiye'de 2023'te yabancı yatırımcının ilgisinin arttığı ve alıcı olduğu işlem oranının yüzde 29 seviyesine çıktığı görülürken, 2024'te yatırımların hem global hem de Türkiye'de artması bekleniyor.

Analize göre, geçen yıl, 6 Şubat depremleri, genel seçim dönemi, ekonomik belirsizlikler, yakın coğrafyada yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkileriyle yaşanan daralmaya rağmen yabancı yatırımcının ilgisinin artması dikkati çekti.

Yabancı yatırımcının alıcı olduğu işlemlerin oranı 2022'de yüzde 23 iken, bu oran 2023'te yüzde 29 seviyesine çıktı. Yabancı yatırımcıların coğrafi dağılım verileri, en çok yatırımın ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiğini gösteriyor.

Yatırımcıların niteliğine bakıldığında, Türkiye'de geçen yıl, işlemlerin yüzde 38'inin finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği, bu işlemler arasında Getir (500 milyon dolar), Advantage Capital-Sabancı Renewables (185 milyon dolar), Insider'ın (105 milyon dolar) yer aldığı görülüyor.

Stratejik yatırımcılar da Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Avrupa'ya kıyasla sahip olduğu düşük maliyet yapısı nedeniyle ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 2023'te Oyak Denizli Çimento-Taiwan Cement Corporation 740 milyon dolar, Stellantis Otomotiv- Tofaş 445 milyon dolar, Aytemiz-Tatneft 336 milyon dolar, Hod Maden-SSR Mining 270 milyon dolar, Murat Kablo-Volex 195 milyon dolar, Burgan Bank-Al Rawabi United 188 milyon dolar, Akpet-Tatneft 160 milyon dolar, Mandarin Hotel Bodrum-Pasha Holding 156 milyon dolar, Rönesans Enerji-Total Energies 150 milyon dolar, Kale Kimya-Univar 143 milyon dolar değerinde gerçekleştirilen işlemleriyle Türkiye'de öne çıkan stratejik yatırımlar arasında yer aldı.

2024 beklentileri iyimser

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu yıl ise 2023 sonunda artan faizlerin pozitif yönde etkilerinin hissedilmesi, genel seçimin yarattığı belirsizliklerin geride kalması ve salgının global piyasalardaki etkisini tamamen yitirmesi ile yatırımların hem global anlamda hem de Türkiye'de artması bekleniyor.

Türkiye pazarının dinamikleri göz önüne alındığında kimyasal ürünler başta olmak üzere endüstriyel üretim, yenilenebilir enerji, gıda alanlarında yatırımların yoğunlaşacağı, bununla birlikte SaaS, finansal teknolojiler, oyun ve e-ticaret alanlarındaki teknolojik girişimlerin ilgi çekmeye devam edeceği ve özellikle işlem sayısının artacağı öngörülüyor.

Analize göre, özelleştirme tarafında da beklenti, 2024-2026 Orta Vadeli Program'a göre özelleştirme gelirlerinin bir önceki yıla göre artacağı yönünde.