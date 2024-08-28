2023 Vergilendirme Dönemi Türkiye'de En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2023 Vergilendirme Dönemi Türkiye'de En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı

Türkiye'de 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 45 bin 255 lira oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

28.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 45 bin 255 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) izledi.

2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 98,54, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 92,44 artış gerçekleşti.

73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sırada ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

2023 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:

SIRA NOADI SOYADIFAALİYET TÜRÜTAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)İLİ
1SELÇUK BAYRAKTARKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ1.952.680.474,13İSTANBUL
2LÜTFÜ HALUK BAYRAKTARKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ1.683.198.305,27İSTANBUL
3MUSTAFA RAHMİ KOÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ480.080.162,58ANKARA
4(*)(*)(*)(*)
5İPEK KIRAÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ323.300.723,37İSTANBUL
6(*)(*)(*)(*)
7MEHMET ÖMER KOÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ261.773.294,90İSTANBUL
8(*)(*)(*)(*)
9(*)(*)(*)(*)
10(*)(*)(*)(*)
11(*)(*)(*)(*)
12(*)(*)(*)(*)
13(*)(*)(*)(*)
14(*)(*)(*)(*)
15GÖNENÇ GÜRKAYNAKHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ144.021.356,54İSTANBUL
16MERT GÜRÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ142.688.394,24ANKARA
17HÜSEYİN ERDOĞMUŞPARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI141.742.097,70İSTANBUL
18MEHMET SİNAN TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ137.225.359,16İSTANBUL
19(*)(*)(*)(*)
20(*)(*)(*)(*)
(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler

(Sürecek)

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye, ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Vergilendirme Dönemi Türkiye'de En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Vergilendirme Dönemi Türkiye'de En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement