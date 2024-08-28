2023 Vergilendirme Dönemi Türkiye'de En Fazla Vergi Beyan Eden 100 Mükellef Açıklandı

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Türkiye'de 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 45 bin 255 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) izledi.

2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 98,54, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 92,44 artış gerçekleşti.

73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sırada ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

2023 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:

SIRA NO ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) İLİ 1 SELÇUK BAYRAKTAR KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 1.952.680.474,13 İSTANBUL 2 LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 1.683.198.305,27 İSTANBUL 3 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 480.080.162,58 ANKARA 4 (*) (*) (*) (*) 5 İPEK KIRAÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 323.300.723,37 İSTANBUL 6 (*) (*) (*) (*) 7 MEHMET ÖMER KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 261.773.294,90 İSTANBUL 8 (*) (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) (*) 10 (*) (*) (*) (*) 11 (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) 13 (*) (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) (*) 15 GÖNENÇ GÜRKAYNAK HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 144.021.356,54 İSTANBUL 16 MERT GÜR ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ 142.688.394,24 ANKARA 17 HÜSEYİN ERDOĞMUŞ PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI 141.742.097,70 İSTANBUL 18 MEHMET SİNAN TARA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 137.225.359,16 İSTANBUL 19 (*) (*) (*) (*) 20 (*) (*) (*) (*) (*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler (*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler (Sürecek)

Kaynak: AA