 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında yöresel hayvancılık işletmelerine 6 milyon 225 bin lira destek sağlandığını açıkladı. Aile işletmelerinin projeleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından desteklendi. İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken süt hijyeni konusunda 7 projeye hibe verildi.

2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı
11.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 14:09
Abone Ol

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında yöresel hayvancılık işletmelerine 6 milyon 225 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; aile işletmelerinin projeleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından desteklendi. Bu kapsamda; 2023 yılında Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan'dan 14 yöresel proje değerlendirilerek toplam 6 milyon 225 bin liralık hibe desteği sağlandı.

İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken süt hijyeni konusunda 7 projeye hibe verildi.

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi' bütçesine 386 bin 370 lira, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Süt Sağım Hijyeni Projesi' bütçesine 300 bin lira, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Küçük Aile İşletmelerinde Sağım Hijyeni Eğitimi Projesi' bütçesine 494 bin lira, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Süt Sığırı İşletmelerinde Süt ve Sağım Hijyeninin Arttırılması Projesi' bütçesine 428 bin lira, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Çanakkale İlinde Süt Hijyeni ve Meme Sağlığı Projesi' bütçesine 450 bin lira, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Süt ve Sağım Hijyeni Projesi' bütçesine 143 bin 845 lira, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Mandalarda Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi' bütçesine 229 bin 528 lira destek verildi.

Ayrıca, Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi'ne 320 bin lira, Samsun Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Bafra Sarpın Köyü Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi'ne 400 bin lira, Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Kastamonu Arıcılarının Ana Arı İhtiyacının İşletmede Üretilmesi Projesi'ne 564 bin 622 lira, Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Anadolu Merinosunun Yaygınlaştırılması Projesi'ne 825 bin lira, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Verimliliği Arttırma (Kızgınlık Tespiti) Projesi'ne 640 bin lira, Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin Projesi'ne 684 bin lira, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Mastitis Tespit Projesi'ne 360 bin lira destek sağlandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çanakkale, Balıkesir, Kastamonu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı - Son Dakika


14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement