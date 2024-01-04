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Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Fas'taki Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Ermumcu, haber kategorisinde Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Süper Ay'ın görüntülendiği fotoğrafı tercih etti. Çevre ve yaşam kategorisinde ise Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde namaz kılan binlerce kişinin fotoğrafını seçti. Gazze'deki saldırılar nedeniyle Filistinli çocuk ve Kudüs görsellerini tercih eden Ermumcu, savaşın bir an önce son bulmasını temenni etti.

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
04.01.2024 - 12:57,
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Fas'taki Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Ermumcu, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında haber kategorisinde tercihini "Dolunay ve Akıncı" isimli Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile "Süper Ay"ın görüntülendiği fotoğraftan yana kullandı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Ermumcu, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişinin Kadir Gecesi'ni namaz kılıp dua ederek Kudüs'te ihya ettiği anı yakalayan "İlk Kıblede Namaz" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Ermumcu, " Gazze: Kanıt" kategorisinde "Hayat Kalkanı" isimli Filistinli bir doktorun Gazze'deki yaralı bir bebeği taşıdığını gösteren fotoğrafa oy verdi.

YEE Koordinatörü, Filistin halkının uzun süredir İsrail işgali altında olması, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar ve bombardıman nedeniyle Filistinli çocuk ve Kudüs görsellerini seçtiğini ifade etti.

Bu savaşın bedelini kadınların ve çocukların ödediğini aktaran Ermumcu, "Bu zor günlerde kalplerimiz Filistin halkının yanında. Savaşın bir an önce durmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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İnsansız Hava Aracı, Yunus Emre, Kudüs, Fas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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