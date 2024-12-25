2024 Eskişehir Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2024 Eskişehir Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2024 Eskişehir Sanat Ödülleri'nde 'Eskişehir Sanat Ödülü'nü kazanırken, tiyatro ve müzik alanında birçok yapım ödüllendirildi.

25.12.2024 15:30
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2024 Eskişehir Sanat Ödülleri'nde "Eskişehir Sanat Ödülü"nü aldı. Düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın iki farklı oyunu ve Senfoni Orkestrası, Uluslararası Seramik Müzesi ile Sanat Sokağı da yılın sanat ödüllerine layık görüldü.

Eskişehir Sanat Derneği'nin geleneksel 22 yıldır düzenlediği 2024 Eskişehir Sanat Ödülleri töreninde, 28 dalda yılın sanatçıları, ödüllerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilay Dalgıç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Eskişehir Sanat Ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin adına ödülü, Şahabettin Tosuner, Başkan Vekili Atilay Dalgıç'a takdim etti. Başkan Ünlüce'nin selam ve saygılarını ileten Atilay Dalgıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak sanata olan desteğimiz her zaman devam edecek. Eskişehirli hemşehrilerimiz sanatın ve sanatçının kıymetini çok iyi bilirler. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Eskişehirlilerden aldığımız güçle sanata ve sanatçıya olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Eskişehir Sanat Derneği ayrıca Yılın Tiyatro Ödülü'ne Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası ortak yapımı olan "Lüküs Hayat" oyununu değer gördü. Ödülü ekip arkadaşları adına sanatçı Devrim Özder Akın teslim aldı.

Eskişehir Çocuk Tiyatrosu Ödülü ise Şehir Tiyatroları yapımı olan "Ben de Uçabilirim" adlı kukla oyununa verildi. Ödülü oyunda görev alan, Şehir Tiyatroları sanatçısı Nagihan Orhan teslim aldı. Gecede ayrıca Eskişehir Senfoni Orkestrası Yılın Müzik Ödülü'ne değer görülürken Senfoni Orkestrası sanatçısı Nazlı Avcı da kurumu adına ödülü teslim aldı. Müze Ödülü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Seramik Müzesi'ne, Kent Sanat Ödülü EBB Sanat Sokağı'na verildi.

Diğer yandan Sanata Emek Ödülü Büyükerşen'in, Fotoğraf Ödülü Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme branşı milli sporcusu Erkan Balk'ın olurken ayrıca birçok kategoride daha ödüller sahiplerini buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2024 Eskişehir Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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