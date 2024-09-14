Güncel

FIFA 2024 Futsal Dünya Şampiyonası Özbekistan'da başladı.

FIFA'nın organizasyonuyla Özbekistan'da başlayan "2024 Futsal Dünya Şampiyonası" Taşkent, Andican ve Buhara şehirlerinde yapılacak.

Şampiyonada 24 takım 6 grup halinde şampiyonluk için mücadele edecek.

İlk defa bir Orta Asya ülkesinde yapılan şampiyonada bölge ülkelerinden ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Kazakistan ve Tacikistan da yer alıyor.

Taşkent'teki Humo Arena'da şampiyonanın açılış etkinliği düzenlenirken, etkinliğin ardından yapılan ilk gün karşılaşmalarında A Grubu'nda yer alan Özbekistan ile Hollanda 3-3 berabere kalırken, Paraguay Kosta Rika'yı 5-2 yendi.

B Grubu'ndaki ilk gün karşılaşmalarında ise Brezilya Küba'yı 10-0, Tayland Hırvatistan'ı 2-1 yendi.

FIFA 2024 Futsal Dünya Şampiyonası 6 Ekim'de sona erecek.???????