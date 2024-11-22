2024, İnsani Yardım Çalışanları için En Ölümcül Yıl - Son Dakika
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2024, İnsani Yardım Çalışanları için En Ölümcül Yıl

OCHA, 2024'ün insani yardım çalışanları için kayıtlardaki en ölümcül yıl olduğunu açıkladı.

22.11.2024 14:47
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Birleşmiş Millet İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2024'ün, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki savaşın da etkisiyle insani yardım çalışanları için "kayıtlardaki en ölümcül yıl" olduğunu bildirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl dünya genelinde 281 yardım görevlisinin ölümünün kayıtlara geçtiği belirtilerek, "2024, Gazze'deki savaşın da etkisiyle insani yardım kuruluşları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu. Bu acı bir dönüm noktası." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2023'te de 33 ülkede 280 yardım görevlisinin öldürüldüğü hatırlatılarak, bu yılki sayının önceki "rekorları" geride bıraktığı belirtildi.

Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 320'den fazla insani yardım personelinin öldürülmesinin söz konusu artışta etkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Bunların birçoğu insani yardım sağlarken görev başında öldürüldü. Öldürülenlerin geneli BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) personeliydi." ifadelerine yer verildi.

Yardım çalışanlarına yönelik tehditlerin Gazze'nin ötesine uzandığı kaydedilen açıklamada, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Ukrayna ve Yemen'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede yüksek düzeyde şiddet, kaçırma, yaralanma, taciz ve keyfi gözaltı olaylarının yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada, öldürülenlerin çoğunun, sivil toplum örgütleri, BM ajansları ve Kızılhaç/ Kızılay kuruluşları personeli olduğuna dikkati çekilerek, "İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet, çatışma bölgelerindeki sivillere yönelik de daha geniş çaplı zarara yol açıyor. Geçen yıl, 14 silahlı çatışmada 33 binden fazla sivil ölümü kaydedildi. Bu sayıda 2022'ye göre şaşırtıcı olarak yüzde 72'lik artış yaşandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tehlikelere rağmen insani yardım kuruluşlarının hayati yardımları ulaştırmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, geçen yıl ihtiyaç sahibi yaklaşık 144 milyon, Kasım 2024 itibarıyla ise dünya genelinde 116 milyondan fazla insana ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

"İnsani yardım çalışanları benzeri görülmemiş bir oranda öldürülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "İnsani yardım çalışanları benzeri görülmemiş bir oranda öldürülüyor. Onların cesaretleri ve insanlıkları kurşun ve bombalarla karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu şiddet olaylarının acımasızca ve yardım operasyonları için yıkıcı olduğunu kaydeden Fletcher, "Ülkeler ve çatışma tarafları, insani yardım çalışanlarını korumalı, uluslararası hukuku uygulamalı ve (şiddet) sorumluları yargılamalı. Bu cezasızlık dönemine son vermeli." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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