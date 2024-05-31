2024 İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi Cenevre'de Başladı
CENEVRE, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 2024 İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi Perşembe günü başladı. Zirve, yapay zeka teknolojisinin iyilik ve sürdürülebilirlik alanlarında nasıl kullanılabileceğini tartışmak amacıyla düzenleniyor.
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31.05.2024 20:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi Cenevre'de Başladı - Son Dakika
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