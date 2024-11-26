2024 PT5 Asteroidi Güneş'in Etkisine Kapıldı

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Bilim insanları, eylülden bu yana Dünya yörüngesinde dolaşan "mini uydu" "2024 PT5" adlı asteroitin dün Güneş'in çekimine kapılarak yörüngeden çıkmaya başladığını ve Ocak 2025'te Dünya'ya son bir defa yaklaşmasının ardından 2055'e kadar görülmeyeceğini açıkladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, yüzyıllar önce bir gök taşının çarpması sonucu Ay'dan koptuğu düşünülen bir otobüs büyüklüğündeki "2024 PT5", Dünya'ya yaklaşık 3 milyon 200 bin kilometre mesafedeki yörüngede dolaşıyor.

Halen ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Derin Uzay Ağı (DSN) üzerinden takip edilen asteroit, çıplak gözle görülemiyor ancak güçlü teleskoplarla gözlemlenebiliyor.

Ay'ın Dünya'ya uzaklığının 9 katı mesafedeki yörüngede dönen yaklaşık 10 metre büyüklüğündeki "mini uydu" "2024 PT5"in Dünya'nın çekimine yakalanarak çarpmayacağı için tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

"2024 PT5"in Ay'dan kopan bir kaya parçası olduğu düşünülüyor

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi araştırmacısı Josh Handal, söz konusu yörüngelerde daha önce fırlatılan roketlerin de bulunduğunu ancak hareketlerinin "2024 PT5"in doğal bir gök cismi olduğunu düşündürdüğünü belirtti.

Handal, "2024 PT5 asteroitinin hareketiyle gezegenimizinki arasındaki benzerlik göz önüne alındığında, NASA'nın Dünya'ya yakın nesneleri araştırdığı merkezdeki bilim insanları, nesnenin uzun zaman önce bir asteroit çarpması sonucu Ay yüzeyinden kopan büyük bir kaya parçası olabileceğinden şüpheleniyor." ifadelerini kullandı.

Ocak 2025'te ve 2055'te tekrar Dünya'ya yaklaşacak

Güneş'in çekim etkisine kapılan "2024 PT5", Ocak 2025'te tekrar Dünya'nın yakınından geçecek ve NASA, California'daki Mojave Çölü'nde bulunan Goldstone Güneş Sistemi Radarı'nı kullanarak asteroiti inceleyecek.

Madrid'deki Complutense Üniversitesinden astrofizikçi Raul de la Fuente Marcos, eylülden itibaren Dünya'nın etrafında at nalı şeklinde bir yörüngede dolaşan "2024 PT5"in hızının Güneş'in çekim etkisiyle katlanarak artacağını ve ocaktaki geçişinde şimdikinin en az iki katı olacağını kaydetti.

Söz konusu asteroit, Güneş'in etrafındaki bir turunu tamamlayıp 2055'te de geri dönecek ve Dünya'nın etrafında bir tur daha atacak.

"2024 PT5", ilk olarak 7 Ağustos'ta NASA tarafından finanse edilen Hawaii Üniversitesinin Asteroit Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi'ne (ATLAS) ait Güney Afrika Sutherland'da bulunan teleskop tarafından tespit edilmişti.