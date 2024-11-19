2024'te Türk Limanlarına Uğrayan Kruvaziyer Gemilerinde Artış - Son Dakika
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2024'te Türk Limanlarına Uğrayan Kruvaziyer Gemilerinde Artış

2024\'te Türk Limanlarına Uğrayan Kruvaziyer Gemilerinde Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarını açıkladı. Kruvaziyer gemi sayısı %3,7 artarak 1112'ye, yolcu sayısı ise %26,8 artarak 1 milyon 766 bin 323'e ulaştı. Kuşadası Limanı, en fazla gemi ve yolcu ağırlayan liman oldu.

19.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1112, yolcu sayısının ise yüzde 26,8 artışla 1 milyon 766 bin 323 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi kruvaziyer gemi istatistiklerini yazılı değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin, kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından olduğunu belirterek, "Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım ve turizm, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan 2 temel sektördür. Bu anlamda limanlarımız da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip" dedi.

EN ÇOK KUŞADASI LİMANI'NA GELDİ

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ekim ayında Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 195'e ulaştığını bildirerek, "Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı bu ayda 295 bin 892 kişi oldu. Yılın ilk 10 ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1112 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 1 milyon 766 bin 323 kişi oldu" açıklamasında bulundu.

En fazla kruvaziyer gemi gelen ilk 3 limanı da duyuran Uraloğlu, "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası Limanı 501 adet kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 184 adet kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları, 92 adet gemi ile Bodrum takip etti" dedi.

Uraloğlu ayrıca ekim ayı verilerine göre 89 gemi ile Kuşadası'nın zirvedeki yerini pekiştirdiğini ifade ederek, "Ekim ayında 2'nci sırayı ise 34 gemi ile İstanbul limanları aldı. Bu limanlarımızı 17 gemi ile Bodrum takip etti" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VE İZMİR'DE LİSTEDE

Bakan Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayılarına ilişkin, "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası Limanı 791 bin 300 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 402 bin 226 yolcu ile İstanbul limanları ve 153 bin 369 kruvaziyer yolcu ile İzmir takip etti" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ekim ayında da sıralamanın değişmediğini vurgulayarak, Kuşadası Limanı'nın 137 bin 898, İstanbul limanlarının 64 bin 509 ve İzmir'in 24 bin 580 yolcu ağırladığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2024'te Türk Limanlarına Uğrayan Kruvaziyer Gemilerinde Artış - Son Dakika

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