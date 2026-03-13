2024\'te Türkiye\'de Rekor Sayıda Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre; 2024 yılında Türkiye'de üniversiteler ve öğrencileri tarafından toplam 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019 yılından bu yana üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek amacıyla her yıl Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayımlanıyor. Buna göre; sosyal sorumluluk projelerinin sayısında önemli bir artış yaşandı. 123 üniversite, toplam 5 bin 839 projeyi hayata geçirdi. Bu projelerin 5 bin 427'si devlet üniversiteleri, 412'si de vakıf üniversiteleri tarafından yapıldı. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen projelerin sayısındaki artış, son yıllarda toplumsal sorumluluk bilincinin arttığını ve üniversitelerin toplumla daha yakın bir ilişki kurduğunu ortaya koydu. Bütçesi, hedefi ve çıktısı bulunan ve en az iki ay süren projelerin değerlendirmeye alındığı sıralamada, toplumsal katkı alanında önemli bir rol üstlenen Ege Üniversitesi 1233, Erciyes Üniversitesi 1130 ve Selçuk Üniversitesi 399 sosyal sorumluluk projesiyle listede ilk üçte yer aldı. Bu üniversiteleri Dokuz Eylül Üniversitesi 294, Atatürk Üniversitesi 291, Akdeniz Üniversitesi 272, İnönü Üniversitesi 238, Kocaeli Üniversitesi 207, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 193 ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 172 projeyle takip etti.

REKOR SEVİYEYE ULAŞILDI

Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde de büyük bir artış yaşandı. 2024 yılında 71 üniversitede öğrenciler tarafından toplamda 9 bin 556 sosyal sorumluluk projesi yapıldı. Üniversitelerde, akademik çalışmalarının yanı sıra toplumla bütünleşen projelerle de önemli bir farkındalık oluşturuldu. Akademide hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmaları, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmelerine de doğrudan katkı sağlıyor. Son beş yılın verilerine göre; öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerin sayısında büyük bir artış gözlendi. 2019'da öğrenciler tarafından yapılan üniversite başına düşen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 50,14 iken, 2024 yılında bu sayı 134,59'a çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerde Ege Üniversitesi bin 991, Atatürk Üniversitesi 1305 ve Karabük Üniversitesi 765 ile ilk üçte yer aldı. Ardından 603 çalışmayla Gaziantep Üniversitesi, 554 çalışmayla Selçuk Üniversitesi, 548 çalışmayla Orta Doğu Teknik Üniversitesi listede kendine yer buldu. Sıralamada, Gazi Üniversitesi'nde 483, Sabancı Üniversitesi'nde 351, Kocaeli Üniversitesi'nde 342, Kastamonu Üniversitesi'nde 319 sosyal sorumluluk projesi yapıldığı kaydedildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN TEK HEDEFİ DİPLOMA OLMAMALIDIR'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı değerlendirmede, öğrencilerin hem şehirlerin hem de üniversitelerin bütün imkanlarından azami ölçüde yararlanması gerektiğini belirtti. Özvar, "Öğrencilerimiz üniversite hayatını sadece derslerle ve sınavlarla sınırlamamalı; tek hedefi diploma almak olmamalıdır. Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmalı ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı. Bu kazanımların, mezuniyet sonrasında mesleki anlamda da hayat tecrübesi anlamında da çok şey katacağına samimiyetle inanıyorum" dedi.