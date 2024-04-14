2024 Yılı İş Cinayetleri Raporu Açıklandı

İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2024 yılının ilk üç ayını kapsayan İş Cinayetleri Raporu'nu açıkladı. Rapora göre ocak ayında 161, şubatta 149 ve martta 115 olmak üzere üç ayda en az 425 işçi cinayetinde hayatını kaybetti.
İSİG Meclisi, 2024 yılının ilk 3 ayını kapsayan İş Cinayetleri Raporu'nu açıkladı.
EN FAZLA İŞ CİNAYETİ İSTANBUL'DA
Raporda, en çok iş cinayetinin yaşandığı il İstanbul olarak belirtildi. 70 işçinin hayatını kaybettiği İstanbul'u 33 işçi ölümü ile İzmir, 20 işçi ölümü ile Konya, 18'er işçi ölümü ile Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa takip etti.
EN FAZLA İŞ CİNAYETİNİN YAŞANDIĞI SEKTÖR İNŞAAT
Ölen işçilerin 13'ü kadın, 16'sı çocuk ve dokuzu mülteci-göçmen işçilerden oluşuyor. Raporda en çok iş cinayetinin yaşandığı sektörün 105 ölüm ile inşaat, yol işkolu olduğu bilgisi verilirken; taşımacılıkta 58, tarım, orman işkolunda 39, metal işkolunda 31, konaklama işkolunda 27 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
3 AYDA EN AZ 14 MOTOKURYE
Hazırlanan raporda son 3 ayda en az 14 motokuryenin çalışırken hayatını kaybettiği, onlarca motokuryenin de iş kazası sonucu yaralandığı kaydedildi.
EN FAZLA ÖLÜM SANAYİ SEKTÖRÜNDE
Son 3 ayda yaşanan iş cinayetleri incelendiğinde sektörel açıdan en fazla ölüm 177 işçininin ölümüyle sanayi sektörü olurken, bunu sırasıyla 105 işçinin ölümüyle inşaat sektörü ve 105 işçinin ölümüyle hizmet sektörü takip etti.
16 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ayrıca son 3 ayda 14 yaş ve altı 4 çocuk, 15-17 yaş aralığında 12 genç/çocuk ve 18-25 yaş aralığında 57 genç işçi hayatını kaybetti.
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