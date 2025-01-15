2024 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Seçildi - Son Dakika
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2024 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Seçildi

2024 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Seçildi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

15.01.2025 18:48
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alican, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yıl Filistin" fotoğraflarını seçen Alican, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" adlı karesine oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Alican, 2024'ün stratejik ve politik bir yıl olduğunu ifade etti.

Oylamada çok başarılı karelerin yer aldığını belirten Alican, şöyle konuştu:

"İsrail-Filistin meselesi, Suriye'de yaşananlar, Baas rejiminin yıkılması ve en nihayetinde özgür bir Suriye devletinin kurulma sürecinin başlaması gibi olaylar etkileyici bir yılın yaşanmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak da özellikle Anadolu Ajansı'nın bu yıl oylamaya sunduğu fotoğraflara baktığımızda bu yaşanan olayların da yansıtıldığı çok fazla fotoğrafın olduğunu gördük. Dünyada yaşanan olayların olduğu fotoğrafları seçmeye çalıştık. Bu fotoğraflar tarihe bir not olarak düşüldü ve gelecek nesillere bir anlamda çok fazla şey anlatan kareler olarak da tarihte yerlerini alacak."

Kaynak: AA

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