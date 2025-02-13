2024 Yılında Yapı Malzemelerine 20 Bin Denetim, 180 Milyon TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
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2024 Yılında Yapı Malzemelerine 20 Bin Denetim, 180 Milyon TL Ceza Uygulandı

2024 Yılında Yapı Malzemelerine 20 Bin Denetim, 180 Milyon TL Ceza Uygulandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında yapı malzemelerine yönelik 20 bin denetim gerçekleştirdi. İlgili mevzuata uymayan firmalara 180 milyon TL idari ceza uygulandı.

13.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:24
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, 2024 yılında yurt genelinde yapı malzemelerine yönelik yaklaşık 20 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, standartlara ve mevzuat şartlarına uygun üretim yapmayan firmalara 180 milyon TL idari para cezası uyguladığını bildirdi.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla 81 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ekipleriyle güvenli yapı malzemesi ve yapılaşma için üretici firmalara yönelik birleşik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, ürünlerden numuneler alınarak inceleniyor. Risk taşıyan ürünler için üreticilere idari para cezasının yanı sıra riskli ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması gibi yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve ürünlerin güvenli hale getirilme süreçleri de takip ediliyor.

BİRLEŞİK DENETİM MODELİNE GEÇİLDİ

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, bu kapsamda Adana'da plastik boru sistemleri üreten firmalara yönelik yapılan denetimlere katıldı. Adana İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerden numuneler alınarak inceleme yapıldı. Aslan denetimlere ilişkin, "Her yıl önümüzdeki yılın yapılacak denetim malzeme şekli, sırası ve adları bir plan dahilinde belirleniyor ve 81 il müdürlüğümüzde bu çalışmalar yürütülüyor. Rutin denetimlerin yanı sıra 2025 yılı içerisinde birleşik denetim modeline geçtik. Genel müdürlüğümüz ve il müdürlüğümüz birlikte ani denetim şeklinde her ilde en yoğun üretilen malzemeler üzerinden denetimleri başlatıyoruz. Bugün de Adana'da organize sanayi bölgesindeki bir su borusu üretim tesisindeyiz. Plastik boru sistemleri malzemelerinden numune alımı yolu ile gerçekleştirdiğimiz denetimde, numunesi alınan ürünlerin farklı sıcaklık ve sürelerde mekanik deneylerle sızdırmaya, akmaya, kokmaya yönelik mukavemet deneyleri yapılacak ve sonuçların standarda uygun olup olmadığı incelenecek. Standartlara ve mevzuatlara uygun olmayan ürünlerin üreticilerine gerekli idari işlemler yapılacak" diye konuştu.

GÜVENLİ YAPILAŞMA, GÜVENLİ MALZEMELERLE OLUR

Adana'nın yanı sıra bugün belirlenen bazı illerde de farklı ürün gruplarına yönelik birleşik denetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Aslan, ileriki günlerde diğer illerde de birleşik denetimlere devam edileceğini söyledi. Banu Aslan, "Güvenli yapılaşma güvenli malzemelerle olur' düşüncesiyle bütün malzemelerin denetimine özen göstereceğiz. Bu hafta ani denetimler genel müdürlük ve il müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla 5 ilde devam edecek. Bugün Adana'da diğer günler de 4 ilde ani denetimler devam edecek. Yıl sonuna kadar da sürekli olarak denetim ve deneysel incelemeleri sürdüreceğiz. Bakanımız Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda bakanlığımız, yapı malzemelerinin standartlara ve ilgili mevzuatlara uygunluğuna son derece önem vermekte ve titizlikle çalışmaktadır" dedi.

2024 YILINDA 20 BİN DENETİM YAPILDI, 180 MİLYON TL CEZA

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün, 2024 yılında yurt genelinde yapı malzemeleri üreticilerine yönelik yaptığı denetimlere ilişkin de bilgi veren Aslan, "Yaklaşık 20 bin denetim faaliyetinin sonucunda mevzuatın gereklerini yerine getirmediği tespit edilen imalatçılara yaklaşık 180 milyon TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ciddi risk taşıdığı tespit edilen ürünlerin de piyasaya arzı uygunsuzluk giderilene kadar durduruldu ve toplatma kararı verildi. Hazır beton ürünü için tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin olarak da ilgili idarelere, kuruluşlara bugüne kadar bildirimler yapılarak, gerekli önlemlerin alınması için uyarıda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Denetimlere Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'ın yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman ve İl Müdürü Mehmet Ata Erpolat katıldı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılında Yapı Malzemelerine 20 Bin Denetim, 180 Milyon TL Ceza Uygulandı - Son Dakika

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