2025 Bütçesi Görüşmeleri Başladı

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(TBMM)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ilişkin, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Muhalefet milletvekilleri, "17 bin TL'ye geçinebilir misiniz Sayın Bakan, 30 bin lira yoksa biz de yokuz" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bütçede, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti ilişkin, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; asgari ücreti net 17 bin 2 TL'ye yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 TL olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik."

Muhalefet milletvekilleri, Işıkhan'ın sözünü keserek, "17 bin TL'ye geçinebilir misiniz Sayın Bakan, 30 bin lira yoksa biz de yokuz" diyerek tepki gösterdi.