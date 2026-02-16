2025\'te Türkiye\'de Hava Aracı Kazaları Artış Gösterdi

TÜRKİYE'de geçen yıl 21 hava aracı kazasında 31 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi kurtarıldı. Türkiye 'de son 10 yılda en fazla hava aracı kazası ve ölüm, 2025'te meydana geldi.

Dünyada 2025 yılı, havacılık sektöründe uçak kazalarında artış yaşanan dönem olarak dikkati çekti. 2025'in en büyük havacılık olaylarından 12 Haziran'daki Hindistan'da yaşanan kazada 229 yolcu ve 12 mürettebat hayatını kaybetti, uçağın düştüğü bölgede 19 kişi de yaşamını yitirdi. 29 Ocak'ta Güney Sudan'da düşen uçaktaki 20 kişi öldü. 29 Ocak'ta ABD'de yolcu uçağı ile helikopterin havada çarpışmasıyla 67 kişi hayatını kaybetti. 24 Temmuz'da Rusya'nın Amur bölgesinde düşen uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişi yaşamını yitirdi.

SINIRDA 20 ASKER ŞEHİT OLDU

Türkiye'de de geçen yıl hava aracı kazalarında artış yaşandı. Türkiye'de son 10 yılda en fazla hava aracı kazası, 2025'te meydana geldi. Geçen yılın en büyük hava olaylarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan hava sahası üzerinde düşmesi ile 20 personel şehit oldu. 23 Aralık'ta Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan 19 dakika sonra Haymana ilçesinde düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad dahil 8 kişi öldü. Türkiye'de 2016- 2025 yıllarındaki 108 hava aracı kazasında 117 kişi yaşamını yitirdi. 9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 768 kişi kurtarıldı, 44 kişi yaralandı. 2025'teki 21 hava aracı kazasında 23 kişi kişi kurtarıldı, 31 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

2016-2025 YILLARINDA KAZA VE OLAY SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Merkezi verilerine göre; hava aracı kazalarında kurtarılan kişi sayılarına, hava aracı kırımı yaşanmamış olmakla pistten çıkma, yangın gibi olaylarda uçaktan tahliye edilen yolcu sayıları da yer aldı. 2016-2025 yıllarında kaza ve olay sayısı şöyle:

"2025'teki 21 hava aracı kazasında 23 kişi kurtarıldı, 31 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2023'teki 8 hava aracı kazasında 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. 2022'deki 17 hava aracı kazasında 17 kişi kurtarıldı, 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 2021'deki 10 hava aracı kazasında 13 kişi kurtarıldı, 20 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 2020'deki 10 hava aracı kazasında 191 kişi kurtarıldı, 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 2019'daki 6 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 2018'deki 8 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 19 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2017'deki 8 hava aracı kazasında 32 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 2016'daki 1 hava aracı kazasında 1 kişi yaralandı."

ÖLÜMLE SONUÇLANAN BÜYÜK KAZALAR

Türkiye'de ölümle sonuçlanan ve hafızalarda kalan uçak kazalarından bazıları şöyle: "Ankara semalarında 1 Şubat 1963'te çarpışan 2 uçağın Ulus'a düşmesi ile 104 kişi öldü. 26 Ocak 1974'te İzmir'den kalkışı sırasında pistin 100 metre uzağında yere çakılan uçakta 66 kişi öldü. 19 Eylül 1976'da İstanbul- Antalya seferini yapan uçağın Toros Dağları'na çarpması ile 154 kişi öldü. 29 Aralık 1994'te Van'da Kale Tepesi'ne çarpan uçakta 57 kişi öldü. 8 Ocak 2003'te Diyarbakır uçağının iniş sırasında piste çakılması sonucu 75 kişi, Trabzon'da dağa çakılan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçaktaki 62 asker, 13 mürettebat öldü. 2007'de Isparta'da düşen uçakta 57 kişi yaşamını yitirdi. 2018'de Trabzon'da pistten çıkan uçağın denize metreler kala durması ile 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat tahliye edildi. 14 Ağustos 2021'de Kahramanmaraş yangınına müdahale eden söndürme uçağının dağa çarpması ile 8 kişi öldü. 9 Aralık 2024'te Isparta'da eğitim uçuşundaki 2 askeri helikopterin pervanelerinin teması sonrası birinin düşmesi ile aralarında tuğgeneralin de bulunduğu 6 asker şehit oldu."