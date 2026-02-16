2025'te Türkiye'de Hava Aracı Kazaları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025'te Türkiye'de Hava Aracı Kazaları Artış Gösterdi

2025\'te Türkiye\'de Hava Aracı Kazaları Artış Gösterdi
16.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2025 yılında 21 hava aracı kazasında 31 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kurtarıldı. 2016-2025 yılları arasında meydana gelen kazalarda toplam 117 kişi yaşamını yitirirken, 768 kişi kurtarıldı. Özellikle 2025, Türkiye'de son 10 yılın en fazla hava aracı kazası ve ölüm sayısının kaydedildiği yıl oldu. Geçen yılki kazalardan en dikkat çekeni, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasıdır.

TÜRKİYE'de geçen yıl 21 hava aracı kazasında 31 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi kurtarıldı. Türkiye'de son 10 yılda en fazla hava aracı kazası ve ölüm, 2025'te meydana geldi.

Dünyada 2025 yılı, havacılık sektöründe uçak kazalarında artış yaşanan dönem olarak dikkati çekti. 2025'in en büyük havacılık olaylarından 12 Haziran'daki Hindistan'da yaşanan kazada 229 yolcu ve 12 mürettebat hayatını kaybetti, uçağın düştüğü bölgede 19 kişi de yaşamını yitirdi. 29 Ocak'ta Güney Sudan'da düşen uçaktaki 20 kişi öldü. 29 Ocak'ta ABD'de yolcu uçağı ile helikopterin havada çarpışmasıyla 67 kişi hayatını kaybetti. 24 Temmuz'da Rusya'nın Amur bölgesinde düşen uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişi yaşamını yitirdi.

SINIRDA 20 ASKER ŞEHİT OLDU

Türkiye'de de geçen yıl hava aracı kazalarında artış yaşandı. Türkiye'de son 10 yılda en fazla hava aracı kazası, 2025'te meydana geldi. Geçen yılın en büyük hava olaylarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan hava sahası üzerinde düşmesi ile 20 personel şehit oldu. 23 Aralık'ta Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan 19 dakika sonra Haymana ilçesinde düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad dahil 8 kişi öldü. Türkiye'de 2016- 2025 yıllarındaki 108 hava aracı kazasında 117 kişi yaşamını yitirdi. 9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 768 kişi kurtarıldı, 44 kişi yaralandı. 2025'teki 21 hava aracı kazasında 23 kişi kişi kurtarıldı, 31 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

2016-2025 YILLARINDA KAZA VE OLAY SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Merkezi verilerine göre; hava aracı kazalarında kurtarılan kişi sayılarına, hava aracı kırımı yaşanmamış olmakla pistten çıkma, yangın gibi olaylarda uçaktan tahliye edilen yolcu sayıları da yer aldı. 2016-2025 yıllarında kaza ve olay sayısı şöyle:

"2025'teki 21 hava aracı kazasında 23 kişi kurtarıldı, 31 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2023'teki 8 hava aracı kazasında 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. 2022'deki 17 hava aracı kazasında 17 kişi kurtarıldı, 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 2021'deki 10 hava aracı kazasında 13 kişi kurtarıldı, 20 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 2020'deki 10 hava aracı kazasında 191 kişi kurtarıldı, 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 2019'daki 6 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 2018'deki 8 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 19 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2017'deki 8 hava aracı kazasında 32 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 2016'daki 1 hava aracı kazasında 1 kişi yaralandı."

ÖLÜMLE SONUÇLANAN BÜYÜK KAZALAR

Türkiye'de ölümle sonuçlanan ve hafızalarda kalan uçak kazalarından bazıları şöyle: "Ankara semalarında 1 Şubat 1963'te çarpışan 2 uçağın Ulus'a düşmesi ile 104 kişi öldü. 26 Ocak 1974'te İzmir'den kalkışı sırasında pistin 100 metre uzağında yere çakılan uçakta 66 kişi öldü. 19 Eylül 1976'da İstanbul- Antalya seferini yapan uçağın Toros Dağları'na çarpması ile 154 kişi öldü. 29 Aralık 1994'te Van'da Kale Tepesi'ne çarpan uçakta 57 kişi öldü. 8 Ocak 2003'te Diyarbakır uçağının iniş sırasında piste çakılması sonucu 75 kişi, Trabzon'da dağa çakılan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçaktaki 62 asker, 13 mürettebat öldü. 2007'de Isparta'da düşen uçakta 57 kişi yaşamını yitirdi. 2018'de Trabzon'da pistten çıkan uçağın denize metreler kala durması ile 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat tahliye edildi. 14 Ağustos 2021'de Kahramanmaraş yangınına müdahale eden söndürme uçağının dağa çarpması ile 8 kişi öldü. 9 Aralık 2024'te Isparta'da eğitim uçuşundaki 2 askeri helikopterin pervanelerinin teması sonrası birinin düşmesi ile aralarında tuğgeneralin de bulunduğu 6 asker şehit oldu."

Kaynak: DHA

Türk Hava Kuvvetleri, Havacılık, Güvenlik, Kurtarma, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te Türkiye'de Hava Aracı Kazaları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
İZBETON’a “hayali sigorta“ operasyonu Kişi başı 200 bin TL maaş almışlar İZBETON'a "hayali sigorta" operasyonu! Kişi başı 200 bin TL maaş almışlar

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:21:11. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Türkiye'de Hava Aracı Kazaları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.