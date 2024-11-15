"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da ilk organizasyon Kış Oyunlarıyla başlıyor - Son Dakika
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"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da ilk organizasyon Kış Oyunlarıyla başlıyor

"2025 Turizm Başkenti" Erzurum\'da ilk organizasyon Kış Oyunlarıyla başlıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, uluslararası ilk organizasyon 6-12 Ocak'ta Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacak.

15.11.2024 13:46
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, uluslararası ilk organizasyon 6-12 Ocak'ta Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacak.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı"na Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda sunum yapan Çığlık, Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti seçilmesinde büyük desteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.

Şehirde bugüne kadar çok sayıda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla toplantı yapıp istişarelerde bulunduklarını, desteklerinden dolayı Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür eden Çığlık, "4-5 aydır program üzerinde çalışmaktayız. Yoğun planlama aşaması geçirdik ve programların hepsi uluslararası düzeyde olduğu için takvim ve detaylar çok fazla oldu." dedi.

"Erzurum'da ilk programımız 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları olacak"

Çığlık, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da yakın zamanda tanıtım ve reklam çalışmalarının başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"9 başlıkta Erzurum merkezde programlar netleşti, ayrıca ilçelerde kaymakam ve belediye başkanlarından bu kapsamda yapabilecekleri programları istedik. Erzurum'da ilk programımız 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları olacak. Erzurum'un Palandöken ile kış sporlarıyla, dünyaya iyi tanıtımı olmuştu ve bu anlamda hükümetimiz şehre büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların canlanması, aktivitelerin fazla olması için 11 branşta yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları yapacağız. Bunun koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürütüyoruz."

Çığlık, ilk defa 16 yaş gurubundakilere yönelik düzenlenecek uluslararası kış oyunları organizasyonunu kentte geleneksel hale getireceklerini aktardı.

Basın mensuplarından organizasyonlara destek vermelerini isteyen Çığlık, organizasyonda devletin kasasından bir şey çıkmadığını dile getirerek, "Şubat ayında Ekonomik İş Birliği ülkeleri ve yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla Konaklı Kayak Merkezi'nde uluslararası kapsamda AFAD tatbikatı yapılacak. 1-3 Mart'ta Avrupa Snowboard Kupası düzenlenecek ve bu organizasyon 3 yıl boyunca Erzurum'da yapılacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın teşrifiyle resmi açılışı 18 Nisan'da yapacağız. Kortej yürüyüşleri ve ardından her ülke adına top atışları gerçekleştirilecek, solo Türk gösterileri olacak. Burada yapılacak toplantılarda bizden sonraki turizm başkenti seçilecek yer belli olacak." ifadelerini kullandı.

Çığlık'ın sunumunun arından toplantı, basın mensuplarının soru ve önerileriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel '2025 Turizm Başkenti' Erzurum'da ilk organizasyon Kış Oyunlarıyla başlıyor - Son Dakika

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