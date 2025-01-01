Yeni yılda MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı - Son Dakika
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Yeni yılda MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı

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1 Ocak 2025 itibariyle MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı, değerli kağıtlar için uygulanacak tarife de belirlendi.

01.01.2025 00:37
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1 Ocak 2025 itibariyle MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı, değerli kağıtlar için uygulanacak tarife de belirlendi.

1 Ocak 2025 itibariyle değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar, gelir vergisi tarifesi, mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları güncellendi. Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

ASGARİ ÜCRETLİLER, GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ ÖDEMEYECEK

Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

ENGELLİLERE UYGULANACAK AYLIK VERGİ ORANINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Engelli vatandaşlara uygulanan aylık vergi indirimi tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Engellilik derecesine göre, aylık bin 700, 4 bin ve 6 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 liraya çıkarıldı.

Ayrıca 2024 yılında 1 milyon 591 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.

Muafiyet limiti, 1 milyon 100 bin lira yeniden değerleme oranında artırılarak, 1 milyon 580 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, 1 milyon 580 bin liraya kadar elde edilen gelirler muafiyet kapsamında olacak.

Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden faydalanırken vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de yeniden değerleme oranında artırılarak 6,9 milyon liradan 9,9 milyon liraya çıkarıldı.

Veraset ve İntikal Vergisi'nde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi. Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 1 milyon 609 bin liradan 2 milyon 316 bin liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 37 bin 59 liradan 53 bin 339 liraya çıktı.

MTV, PASAPORT, EHLİYET VE CEP TELEFONU VERGİLERİ ARTTI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında artırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak. 2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak. Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Bu kapsamda yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı. 2025 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya çıkarıldı.

2025'TE DEĞERLİ KAĞITLAR İÇİN UYGULANACAK TARİFE DE BELİRLEDİ

Ayrıca, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri de belirlendi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira; protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira; pasaport bedeli bin 135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme dolayısıyla düzenlenen kimlik kartları için 185 lira, kayıp dolayısıyla düzenlenen kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli bin 10 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri bin 420 lira, motorlu araç tescil belgesi bin 270 lira, iş makinesi tescil belgesi bin 60 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi.

Yeni yılda MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı
Kaynak: ANKA

Cep Telefonu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni yılda MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yelloz Kız:
    verdik yetkiyi gördük etkiyi 43 2 Yanıtla
  • Kingsman:
    ohhhh süper padişahım çok yaşa!!! 37 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Başta boruyu devlet yerleştiriyor. Sonra işletmeler ne yapsın. 34 2 Yanıtla
  • Osman bingöl:
    erdogan hepimizi alistirdi... en buyuk erdogan baska buyuk yok oley oley oley 28 1 Yanıtla
  • murat2069:
    2025 yılından bu zamlardan sonra umudumuz kalmadı 23 2 Yanıtla
  • serkan kurt:
    sana oy atan emekliy di ,kafayı yedin onları görmezlikten geldin ,yuh diyorum. 18 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Aaaa ölümü öyle şey ilk defa böyle oldu 13 1 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    yaziklar olsun 12 1 Yanıtla
  • k K:
    yirt yirt sapina kadar yerleştirmeler 11 1 Yanıtla
  • Seyit null:
    asgari ücret zamandan sonra zam yapan işletmelere cezayı kesiyordu devlet bu yaptığı nedir 11 1 Yanıtla
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