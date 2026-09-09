2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda medya ön gösterimi yapıldı
2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın medya ön gösterimi salı günü Beijing'de gerçekleştirildi. 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuara 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşun yanı sıra 1.800'ü aşkın şirketin katılması bekleniyor.
BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı salı günü Çin'in başkenti Beijing'de medya ön gösterimi düzenledi. Bu yıl 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar, 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan katılımcının yanı sıra 1.800'ü aşkın şirketin katılması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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