2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda medya ön gösterimi yapıldı - Son Dakika
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2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda medya ön gösterimi yapıldı

2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı\'nda medya ön gösterimi yapıldı
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2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın medya ön gösterimi salı günü Beijing'de gerçekleştirildi. 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuara 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşun yanı sıra 1.800'ü aşkın şirketin katılması bekleniyor.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı salı günü Çin'in başkenti Beijing'de medya ön gösterimi düzenledi. Bu yıl 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar, 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan katılımcının yanı sıra 1.800'ü aşkın şirketin katılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Eylül, Medya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda medya ön gösterimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda medya ön gösterimi yapıldı - Son Dakika
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