İstanbul'da kene uyarısı: 2026'da 617 ihbar

(İSTANBUL) 2026'da 617 kene ihbarının ulaştığı İstanbul'da İBB, özellikle yaz aylarında artan kene vakalarına karşı alınacak önlemleri açıkladı. Açıklamada tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulması ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını korumayı öncelik ederek gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. İBB, kene mücadelesini yalnızca sahada, kene varlığı tespit edildiğinde gerçekleştiriyor. Bu yaklaşımla doğadaki yararlı canlıların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Uygulama için gerekli şartlardan biri yapıldığında İBB kene önlemini alıyor.

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre vatandaş tarafından kene örneğinin kurumla paylaşılması ayrıca sağlık kuruluşundan alınmış kene teması raporunun ibraz edilmesi gerekiyor. İBB'ye 2024'te 1.416 kene talebi, 2025'te ise 3.661 talebi geldi. Bu sayı 2026'ta ise 617 oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde toplam 7.002 kene ısırması vakasının sağlık kuruluşlarına bildirildiğini açıkladı. Bu vakaların yüzde 88'i (6.165 vaka) yalnızca Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldi.

YAZ AYLARINDA ARTAN KENE VAKALARINA KARŞI ALINACAKLAR ÖNLEMLER

İBB, artan kene vakalarına karşı korunmak için şu uyarılarda bulundu; Kene yoğunluğunun arttığı dönemlerde, erken farkındalık çalışmaları artırılmalı,

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik eğitim materyalleri dağıtılmalı ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli,

Kent genelinde mevsim öncesi risk haritalama çalışmaları yapılarak, potansiyel odak alanlara önleyici müdahaleler planlanmalı,

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) açısından riskin düşük olmasına rağmen, İstanbul'da kuş göç yolları üzerinden gelen yeni türlerin izlenmesi devam ettirilmeli,

Kene ile mücadelede bireysel önlemler (koruyucu kıyafet, açık alanda dikkatli davranma, erken fark etme) konusunda toplum bilinci artırılmalı.

İBB, KENELERDEN KORUNMAK İÇİN BİREYSEL FARKINDALIĞIN DA ALTINI ÇİZDİ

İBB konuya ilişkin açıklamasında, İstanbulluların da kene konusunda farkındalık sahibi olmasının önemini vurguluyor. İBB, halkın keneleri gezerken görebilmeleri için açık renkli kıyafetler tercih etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca keneyi kişisel yöntemlerle imha etmemeye kadar birçok öneride bulunuyor.

Açıklamaya göre kenelerden korunmak için uygulanacak bazı yöntemler şöyle;

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli,

Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalı,

Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli, kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalı,

Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemeli,

Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalı,

Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeli,

Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalı,

Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalı.