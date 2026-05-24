2026'da Orman Yangınlarına 28 Uçak, 119 Helikopter - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026'da Orman Yangınlarına 28 Uçak, 119 Helikopter

2026\'da Orman Yangınlarına 28 Uçak, 119 Helikopter
24.05.2026 06:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürü, 2026'da yangınla mücadele için hava gücünü artıracaklarını açıkladı.

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2025 yılı Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek hava gücü sayısıydı. Bu yıl ilave ettiğimiz 16 hava aracıyla kapasitemizi daha da artırdık. 2026 yılında toplamda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yla çalışacağız" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 35 basın mensubu, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' kapsamında eğitim aldı. Eğitim programında gazetecilere, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Program kapsamında gazeteciler; teorik eğitim, simülasyon eğitimi, eğitim parkuru uygulaması, ileri sürüş eğitimi ve yangın söndürme uygulama eğitimi aldı. Ayrıca yeniden ağaçlandırma alanları helikopter ile havadan incelendi. Programda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin 2012 yılında kurulduğunu, eğitim faaliyetlerinin ise 2013'te başladığını söyledi. Merkezde özellikle orman mühendislerine yangın uzmanlığı ve orman yangınlarıyla mücadele teknikleri eğitimi verildiğini belirten Karacabey, orman muhafaza memurları ile arazöz operatörlerinin de burada eğitim aldığını ifade etti. Karacabey, "Arazöz operatörlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi veriyoruz. Arazi şartlarında karşılaşacakları zorluklar, araçların hangi koşullarda nasıl tepki verdiği ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğretiliyor. Merkezimizde bugüne kadar 15 bin personele eğitim verildi. Yalnızca Orman Genel Müdürlüğü personeline değil, orman yangın gönüllülerine ve yurt dışından gelen katılımcılara da eğitim veriliyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimize orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdik" ifadelerini kullandı.

'ORMAN VARLIĞINI ARTIRMADA DÜNYA'DA 4'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİK'

Orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca yangın anında yapılmadığını vurgulayan Karacabey, "Yangınlarla mücadele esasen yangın öncesinde başlar. Biz mücadeleyi; yangın öncesi çalışmalar, yangın sırasındaki söndürme faaliyetleri ve yangın sonrası rehabilitasyon çalışmaları olmak üzere üç başlıkta değerlendiriyoruz. En büyük hedefimiz yangınların hiç çıkmaması. 1973 yılından itibaren bakıldığında yüzde 25 yani 20,2 milyon hektar orman varlığımız varken bugün itibarıyla ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı ve orman varlığımız da 23,4 milyon hektara ulaşmış durumda. FAO'nun 2020 yılı verilerinde Türkiye, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa'da ise 1'inci sıradaydı. 2025 yılı raporunda ise 6'ncılıktan 4'üncü sıraya yükseldik. Yıllık 116 bin hektar artırarak ortalamada dünyada 4'üncü sıraya yükseldik" diye konuştu.

'2026'DA 28 UÇAK, 119 HELİKOPTER VE 14 İHA İLE ÇALIŞACAĞIZ'

Yangınlarla mücadelede kara ve hava gücünün her geçen yıl artırıldığını belirten Karacabey, "2002 yılında 630 arazözümüz varken bugün bu sayı 1953'e ulaştı. İlk müdahale araçlarımız ise daha küçük ve seri olduğu için yangın mahalline daha hızlı ulaşabiliyor. Bugün itibarıyla 2 bin 766 ilk müdahale aracımız bulunuyor. İş makinelerimizin sayısını da her geçen gün artırıyoruz. 2026 yılında 165 arazöz ilavesiyle bu kapasiteye ulaştık. 2025 yılı Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek hava gücü sayısıydı. Bu yıl ilave ettiğimiz 16 hava aracıyla kapasitemizi daha da artırdık. 2026 yılında toplamda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanımında dünyadaki öncü ülkelerden biri olduğunu belirten Karacabey, "Dünyada ormanları gözetlemede ve yangınla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biri Türkiye. Amerika'daki uzmanlarla ve diğer ülkelerin ormancılarıyla sürekli temas halindeyiz. Bizim kadar İHA'dan faydalanan başka bir ülke görmedik diyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026'da Orman Yangınlarına 28 Uçak, 119 Helikopter - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı
Kayınpeder, damadı ve arkadaşını silahla vurdu Kayınpeder, damadı ve arkadaşını silahla vurdu

01:11
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
23:08
Bu parayı veren formayı giydirir Sörloth’un bonservisi belli oldu
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 06:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: 2026'da Orman Yangınlarına 28 Uçak, 119 Helikopter - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.