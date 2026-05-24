2026\'da Orman Yangınlarına 28 Uçak, 119 Helikopter

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2025 yılı Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek hava gücü sayısıydı. Bu yıl ilave ettiğimiz 16 hava aracıyla kapasitemizi daha da artırdık. 2026 yılında toplamda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yla çalışacağız" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 35 basın mensubu, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' kapsamında eğitim aldı. Eğitim programında gazetecilere, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Program kapsamında gazeteciler; teorik eğitim, simülasyon eğitimi, eğitim parkuru uygulaması, ileri sürüş eğitimi ve yangın söndürme uygulama eğitimi aldı. Ayrıca yeniden ağaçlandırma alanları helikopter ile havadan incelendi. Programda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin 2012 yılında kurulduğunu, eğitim faaliyetlerinin ise 2013'te başladığını söyledi. Merkezde özellikle orman mühendislerine yangın uzmanlığı ve orman yangınlarıyla mücadele teknikleri eğitimi verildiğini belirten Karacabey, orman muhafaza memurları ile arazöz operatörlerinin de burada eğitim aldığını ifade etti. Karacabey, "Arazöz operatörlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi veriyoruz. Arazi şartlarında karşılaşacakları zorluklar, araçların hangi koşullarda nasıl tepki verdiği ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğretiliyor. Merkezimizde bugüne kadar 15 bin personele eğitim verildi. Yalnızca Orman Genel Müdürlüğü personeline değil, orman yangın gönüllülerine ve yurt dışından gelen katılımcılara da eğitim veriliyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimize orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdik" ifadelerini kullandı.

'ORMAN VARLIĞINI ARTIRMADA DÜNYA'DA 4'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİK'

Orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca yangın anında yapılmadığını vurgulayan Karacabey, "Yangınlarla mücadele esasen yangın öncesinde başlar. Biz mücadeleyi; yangın öncesi çalışmalar, yangın sırasındaki söndürme faaliyetleri ve yangın sonrası rehabilitasyon çalışmaları olmak üzere üç başlıkta değerlendiriyoruz. En büyük hedefimiz yangınların hiç çıkmaması. 1973 yılından itibaren bakıldığında yüzde 25 yani 20,2 milyon hektar orman varlığımız varken bugün itibarıyla ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı ve orman varlığımız da 23,4 milyon hektara ulaşmış durumda. FAO'nun 2020 yılı verilerinde Türkiye, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa'da ise 1'inci sıradaydı. 2025 yılı raporunda ise 6'ncılıktan 4'üncü sıraya yükseldik. Yıllık 116 bin hektar artırarak ortalamada dünyada 4'üncü sıraya yükseldik" diye konuştu.

'2026'DA 28 UÇAK, 119 HELİKOPTER VE 14 İHA İLE ÇALIŞACAĞIZ'

Yangınlarla mücadelede kara ve hava gücünün her geçen yıl artırıldığını belirten Karacabey, "2002 yılında 630 arazözümüz varken bugün bu sayı 1953'e ulaştı. İlk müdahale araçlarımız ise daha küçük ve seri olduğu için yangın mahalline daha hızlı ulaşabiliyor. Bugün itibarıyla 2 bin 766 ilk müdahale aracımız bulunuyor. İş makinelerimizin sayısını da her geçen gün artırıyoruz. 2026 yılında 165 arazöz ilavesiyle bu kapasiteye ulaştık. 2025 yılı Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek hava gücü sayısıydı. Bu yıl ilave ettiğimiz 16 hava aracıyla kapasitemizi daha da artırdık. 2026 yılında toplamda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanımında dünyadaki öncü ülkelerden biri olduğunu belirten Karacabey, "Dünyada ormanları gözetlemede ve yangınla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biri Türkiye. Amerika'daki uzmanlarla ve diğer ülkelerin ormancılarıyla sürekli temas halindeyiz. Bizim kadar İHA'dan faydalanan başka bir ülke görmedik diyebiliriz" dedi.