21. Dönem Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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21. Dönem Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın Cenaze Töreni Düzenlendi

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78 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kocabatmaz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, eski bakanlardan Nihat Zeybekçi, Hikmet Sami Türk ve Adnan Keskin, eski ve yeni milletvekilleri ile ailesi ve yakınları katıldı. Kocabatmaz'ın naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka yerleştirildi. Kocabatmaz'ın özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Naaşının cenaze aracına konmasının ardından Kocabatmaz'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Kocabatmaz, 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Kocabatmaz'ın cenazesi, memleketi Denizli'de defnedilecek.

09.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:04
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(ANKARA)-78 yaşında hayatını kaybeden 21. Dönem Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, eski bakanlardan Nihat Zeybekçi, Hikmet Sami Türk ve Adnan Keskin, eski ve yeni milletvekilleri ile ailesi ve yakınları katıldı.

Kocabatmaz'ın naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka yerleştirildi. Kocabatmaz'ın özgeçmişi okundu, saygı duruşundu bulunuldu, dua edildi. Naaşının cenaze aracına konmasının ardından Kocabatmaz'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Kocabatmaz, 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası Kocabatmaz'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verilecek.

21. Dönem Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz\'ın Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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