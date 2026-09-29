22 gündür aranan Alzheimer hastası Ahmet Kestek, Muğla Köyceğiz'de ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22 gündür aranan Alzheimer hastası Ahmet Kestek, Muğla Köyceğiz'de ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
22 gündür aranan Alzheimer hastası Ahmet Kestek, Muğla Köyceğiz\'de ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 gündür aranan Alzheimer hastası Ahmet Kestek (73), evine 7 kilometre mesafedeki zeytin bahçesinde cansız bulundu. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 22 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ahmet Kestek (73) evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 8 Eylül'de Köyceğiz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Ahmet Kestek'ten haber alınamaması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 22 gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Kestek'in evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde cansız bedeni bulundu. Kestek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeKöyceğiz3. SayfaGüncelZeytinMuğlaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
12:06
Yonca Kölge’yi 22 bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Yonca Kölge'yi 22 bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
11:12
Alacak kavgası rehine dramına döndü Kağıthane’de koli bandıyla bağlanan 2 kişiyi polis kurtardı
Alacak kavgası rehine dramına döndü! Kağıthane'de koli bandıyla bağlanan 2 kişiyi polis kurtardı
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:24:19. #.0.3#
SON DAKİKA: 22 gündür aranan Alzheimer hastası Ahmet Kestek, Muğla Köyceğiz'de ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei