22 Yıl Hapis Cezalı S.T. Kuşadası\'nda Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (62), jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla, 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.'nin Kuşadası'nda olduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.