23 Nisan Bayramı TBMM\'de Coşkuyla Kutlandı

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Meclis bahçesinde düzenlenen açılış ve ödül töreni programı ile başladı.

Törene TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, milletvekilleri, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'AY YILDIZLI BAYRAĞIMIIZ DALGALANDIRACAKLAR'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; bir yönüyle çocukların neşesi, bir diğer yönüyle ise milletin kendi sözünü söylediği tarihtir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise geleceğe duyulan güvenin en net ifadesidir. Bu miras köklerimizden aldığı güçle yarına uzanan, bize yön veren ve omuzlarımıza düşen sorumluluğu her adımda yeniden hatırlatan bir yürüyüştür. ve her yıl bize aynı gerçeği söyler; bu ülkenin yarını, kendisine güvenilen nesillerin omuzlarında yükselir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu yıl 81 ilimizde sahadaydık, 9 farklı branşta 67 bini aşkın çocuğumuzun katılımı ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikler bu güvenin sahadaki güçlü karşılığı oldu. Basketbolda mücadele vardı, okçulukta odak, yüzmede azim, satrançta sabır vardı. Ortaya konan her emek, her çaba, geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendirdi. Her biri ayrı bir hikaye ama hepsinin ortak noktası aynı; inanmak ve hayalleri gerçekleştirmek. ve inanıyorum ki bugün bu sahalarda yer alan nice genç arkadaşımız, yarın ay yıldızı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracak" ifadelerini kullandı.

'23 NİSAN RUHU ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMA İRADESİDİR'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını hatırlatarak, "Eğitim ailesi olarak geçtiğimiz hafta yaşadığımız müessif hadiselerin derin teessürü içerisindeyiz. İnanıyoruz ki bu acı tecrübeler, birbirimize olan bağlılığımızı ve okullarımızı birer şefkat yuvası kurma irademizi daha da güçlendirecektir. 23 Nisan ruhu milletimizin kendi kaderine bizzat sahip çıkma iradesidir. Bu irade bugün çocuklarımızın berrak zihinlerinde ve temiz kalplerinde yaşamaya devam etmektedir" dedi.

'BİR MİLLETİN BAĞIMSIZLIK AZMİ TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLDİ'

TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da "Bundan tam 106 yıl önce bu yüce Meclis açıldığında sadece bir yönetim biçimi belirlenmedi. Bir milletin bağımsızlık azmi tüm dünyaya ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük günü çocuklara armağan ederek bayrağımızı ve Cumhuriyetimizi sarsılmaz bir inançla sizlere emanet etti. Bu bayram aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, geleceğe olan inancını yansıtan evrensel bir mesaj taşımaktadır. Bugün burada aynı anda iki büyük gururu yaşıyoruz. Bir yandan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğiyle 23 Nisan TBMM kupası için ter döken sporcularımızın heyecanı ile resim, şiir, kompozisyon yarışmalarıyla hayallerini kağıda döken genç yeteneklerimizin gururu var. Diğer yandan ise her sene düzenlediğimiz ve Meclisimizin bahçesini çocuklarımızın neşesi ve sevinciyle dolduran 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' etkinliğimizi bu yıl 'Havacılık ve uzay temalı' olarak düzenlemenin gururu yaşıyoruz" dedi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmalarda başarılı olan çocuklara madalyaları verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Etkinlikleri Kupası kapsamında düzenlenen dallarda dereceye girenler ödüllerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere de tek tek hediyeleri ve madalyaları verildi. Öte yandan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında TBMM Şeref Holünde; Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması' sergisi ile TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından düzenlenen, 'Küçük Eller Büyük Dilekler' sergisinin de açılışları yapıldı.