23 Nisan’da TBMM’de Çocukların Bayramı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kabul etti. Kurtulmuş, koltuğunu temsili olarak 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e devretti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.



Salona gelişinde çocuklarla tek tek selamlaşan Kurtulmuş, daha sonra TBMM Genel Kurulu'ndaki çocuk özel oturumunu yöneten ve koltuğunu devredeceği 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'ü ve çocukları "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.

Milli Eğiitim Bakanı Yusuf Tekin, sözlerine Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında yaşamını yitiren öğretmen, öğrenciler ile hastane tedavileri devam eden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların çağdaş, pedagojik yaklaşımlar ve ihtiyaç duyulan şeylerle yetiştirmeye çalışıldığını belirten Tekin, "Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bizi bir arada tutan, bizi millet yapan değerlerimizi içselleştirmesini ulusal egemenliğimizi bağımsızlığımızın, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin devamı için mücadele eden vatandaşlar yetiştirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda da biz nisan ayını tıpkı Ramazan ayında Maarif'in kalbinde Ramazan temasında olduğu gibi nisan ayının tamamını da Maarif'in kalbinde çocuk temasıyla bütün bu süreci çocuklarımızın içselleştireceği farkındalık yaratacak etkinlikler hazırlamak ve sunmak üzere okullarımıza bir genelge ile bildirmiştik" dedi.

Tekin, yaygın eğitim kurumlarının hepsinde ulusal egemenlik, demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar etrafında çocukların farkındalık etkinlikleri içerisinde bulunmasını okullardan ve öğretmenlerden istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 75 binin üzerindeki okulumuzun hemen hemen hepsinde defalarca farklı farklı etkinlikler yapıldı, organize edildi. Bizim bu etkinliklerdeki muradımız tam da bugünkü bayramın teması olan 'ulusal egemenlik' ile ilgili olarak çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmaktır. Bu etkinliklerin tamamlayıcı bir parçası olarak da sizin çocuklarımızı bu salonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisimiz'de kabulünüz bizim bu teorik olarak çocuklarımıza anlatmaya çalıştığımız şeyler pratik hayattaki karşılığının olması açısından da çok önemli bir yere oturuyor. Dolayısıyla ben Milli Eğitim Bakanı olarak sizlere demokrasimize sahip çıkan tavırlarınız sebebiyle milli egemenliği koruma yolundaki mücadeleleriniz sebebiyle ve bu mücadelelerinizde çocuklarımıza örnek olma çocuklarımızı burada kabul ederek etkinliklerimizi, farkındalık çalışmalarımıza Türkiye çapında verdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Nice bayramları birlikte huzur ve mutluluk içinde kutlamayı temenni ediyorum."

"Cumhuriyeti ve demokrasiyi sahiplenmemiz gerektiğini hatırlamamız gereken bir milli bayram"

Çocukları TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'deki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:





"Burada bir hafta boyunca pazartesi günü başlayıp yarın akşam sona erecek meclis bahçesini 23 Nisan dolayısıyla çocuklarımızı açtığımız, Türk çocuklarını açtığımız çok geniş kapsamlı bir kutlama haftasını idrak ediyoruz. Sizlerle bu program yapıldığı gibi örneğin dün Meclis Genel Kurulu'nda yine sizlerden bir arkadaşımız Meclis Başkanı olarak oturumu yönetti ve orada bir çocuk oturumu gerçekleşti. Şimdi bugün burada makamın devir teslim törenini yapacağız. Tabii bunlar sembolik törenler olmakla birlikte her birinizin zihninde hayatınızın bundan sonraki süreçlerinde size bir hedef bir gelecek yaklaşımı verecek olan etkinlikler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iki tarafı var ama birbiriyle bağlantılı iki tarafı var. Bunlardan birisi ulusal egemenliktir. Milli olarak bağımsızlığımıza millet olarak hep beraber sahip çıkmamız gerektiği, milli iradeye sahip çıkmamız gerektiği, ülkemizin bağımsızlığına, milletimizin egemenliğine sahip çıkmamız gerektiği, cumhuriyeti ve demokrasiyi sahiplenmemiz gerektiğini hatırlamamız gereken bir milli bayram. Bu milli bayramda bu özelliğiyle devletin toplumsal düzenin niteliği ile ilgili ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ile ilgili temel meselelerimizi hatırlıyoruz ve bir kere daha bunları teyit ediyoruz." Bu bayramın ikinci tarafı ise çocuk bayramıdır. Dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayram burasıdır. Dün yine burada dünya çocuklarını temsilen TRT'nin getirdiği 27 ülkeden, farklı ülkeden çocuklarla bir arada olduk. Onlara da aslında bu çocuk bayramı vasıtasıyla bizim çocuklara ne kadar önem verdiğimizi, gelecek nesillerin iyi yetişmesiyle ilgili ne kadar hassas olduğumuzu bütün dünyaya da bir şekilde bu tören vasıtasıyla hatırlatmış olduk. Çocuk bayramı hem bu ülkenin, bu devletin, bu milletin geleceğinin sizlere emanet edildiği anlamına gelir. Hem de bu ülkenin çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesi, ahlaklı, faziletli, milli değerlerine, medeniyet değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkan, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkan bir anlayışla yetişmeleri hem de günümüzün şartları içerisinde kendileri için ayakta durmaları ve ilerlemeleri için gerekli olan bütün birikime sahip çıkmaları gereken bir hedeftir. Aslında 'çocuk bayramı' ismini koyarak ülkenin geleceğine ilişkin bir hedefi de ortaya koymuş oluyoruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek, güçlü yetiştirmek ve dünya çocukları arasında lider olacak, öncü olacak nesiller yetiştirmeyi de bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Bunu asla unutmayın. Bu bayramın iki tarafını ve özellikle çocuklarla ilgili kısmını çok iyi anlamamız, kavramamız gerekiyor. İnşallah aranızdan sizlerin aranızdan da, Türkiye'de şu anda sizin akranınız olan çocuklarımız arasından da çok nitelikli insanlar yetişecek. Bilim insanları yetişecek, sanatçılar yetişecek, sporcular yetişecek, siyasetçiler yetişecek, ülkeyi yetiştirenler, yöneten kişiler olacak, hukukçular yetişecek, doktorlar yetişecek ve bunların her birisinin de her alanda da dünya çapında öne çıkan isimlerin yetişeceğinden hiç şüphemiz yoktur. "Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı gerçekten güçlü bir gençlik, güçlü bir çocukluk neslini yetiştirmektir" Dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak aslında bunun ilk şartı gerçekten güçlü bir gençlik, güçlü bir çocukluk neslini yetiştirmektir. Bunun için sizlerin burada varlığınız bizim için de gelecek için bir teminattır. Dün Meclis'teki Genel Kurul çocuk oturumunda yaptığımız an pazartesi günkü oturumda şu anda Meclis'in idare amiri olan Afyonkarahisar milletvekili arkadaşı İbrahim Bey, 46 sene evvel sizin gibi çocukken o da Meclis'e gelmiş ve Meclis'te çocuk oturumuna katılmış birisi olduğunu söyledi. Gerçekten güzel bir tesadüf oldu. 46 yıl sonra bu sefer milletvekili olarak Meclisi yöneten arkadaşlarımızdan birisi. Yine geçtiğimiz sene yaptığımız çocuk oturumlarında da Meclis'te çocuk olarak bulunmuş ama şimdi milletvekili olan arkadaşlarımızın katıldığını biliyoruz. Ülkenin geleceği sizsiniz. Sorumluluk sizde olacak. Ülkenin geleceğini kurmak görevi sizde olacak. Hepinize şahsi hayatınızda, kişisel hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Allah ufkunuzu aydınlık eylesin. Allah sizlere çok güzel eğitim almak ve çok iyi sonraki yıllarınızda iyi kariyerler gerçekleştirmek imkanını sağlasın. Ama dünyanın en nitelikli, en büyük kariyerini yapan insanı da olsanız esas şey bir insanın kendi köklerine bağlıdır. Bu millete, bu medeniyete, ailenize, çevrenize, milletimizin milli değerlerine bağlı olmak her şeyden daha üstü olan özelliktir. Özelliğinize de inşallah sahip olacaksınız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından makamını 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e devretti. Şentürk, yaptığı konuşmada, burada yalnızca bir çocuğun değil, milletin yarınlara uzanan umudu olarak bulunduğunu belirterek, "Bizlere bu anlamlı günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizleri bu güzel makamda ağırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve tüm büyüklerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının herkesi derinden etkilediğini kaydeden Şentürk, şu ifadelere yer verdi:

"Okullar, umutların büyüdüğü hayallerin filizlendiği, çocukların kendini en güvende hissettiği yerler olması gerekir. Böyle acıların bu kıymetli mekanlarda yaşanmış olması kalbimizi daha da ağırlaştırmıştır. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimizin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Biz çocuklar sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğrenmek istiyoruz. Bugün burada bulunmak bizler için sadece bir makamda oturmak değil, büyük bir sorumluluğu omuzlamak, çok çalışmanın, üretmenin ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın sözünü yürekten vermektir. Bizler dürüstlüğü ilke edinmiş, çalışkanlığıyla örnek olan ve vatanını yürekten seven bireyler olarak yetişiyoruz. Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında azimle ilerleyerek başarıdan başarıya koşacak, Türkiye'mizi daha güçlü bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bizleri bu güzel makamda ağırlayan, biz çocuklara duyduğu güvenle bizleri yüreklendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."