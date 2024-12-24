23 Nisan\'ı Çocuklar Planlayacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ve katılımla kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl yaptığı değişiklikle Çocuk Bayramı'nı asıl sahiplerine emanet etti.
MEB, 2025 yılında kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini 81 ilden seçilen çocuklardan oluşan "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" tarafından planlanacağını bildirdi. Bakanlıkça ilk kez uygulamaya sokulan karar doğrultusunda Türkiye genelinde yapılacak kutlama etkinliklerinin planlanması öğrenciler tarafından yapılacak. Bu kapsamda 81 ilden seçilen öğrenciler sürece dahil edilecek ve etkinlikleri planlayacak.
Toplumsal etkinliklerde söz sahibi olmalarını vurgulamak, liderlik becerilerini geliştirmek ve sürece dahil olmalarını desteklemek amacıyla 81 ilden seçilen öğrencilerle oluşturulacak kurul, TBMM himayelerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile MEB tarafından düzenlenecek etkinliklerin planlanmasında söz sahibi olacak.
İl milli eğitim müdürlüklerince, işbirliği yapma becerisi yüksek, iletişime açık ve sorumluluk almayı seven öğrenciler belirlenecek ve her öğrenciye bir danışman öğretmen eşlik edecek.
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