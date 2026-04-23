23 Nisan Törenleri Yapıldı

23.04.2026 13:03
Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü I. Alaeddin Keykubad Salonu'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Sivas

Sivas'taki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Burada Fevzipaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kerem Edis Yılmaz, temsili olarak Valilik makamına oturdu. İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'yı telefonla arayan Yılmaz, son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olaylarına değinerek, almış oldukları tedbirler için Alaağaçlı'ya teşekkür etti.

Program, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sona erdi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Altınkaynak ve beraberindekiler, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Burada Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sultan Zümra Şaşmaz ve 5. sınıf öğrencisi Onur Görpeli temsili olarak Valilik makamına oturdu.

Görpeli, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u telefonla arayarak okul çevrelerinde alınan tedbirler için Koç'a teşekkür etti.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergiledi.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Tören, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve gösteriler sunulmasının ardından sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Şiirlerin okunduğu programda, öğrenciler gösteriler sundu, ardından ödül töreni yapıldı.

Niğde

Niğde'deki kutlamalar, Vali Nedim Akmeşe'nin 4. sınıf öğrencisi Yusuf İncesu'ya koltuğunu devretmesiyle başladı.

İncesu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Merkez Spor Salonu'ndaki programda ise İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek konuşma yaptı, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

