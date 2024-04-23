23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta çeşitli törenler düzenlendi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyelerince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum ve kuruluşların yetkilileri, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop

Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki kutlama programında ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Kutlamalar öğrenciler tarafından sunulan halk oyunları, okul öncesi öğrencilerinin dans gösterileri ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin balon uçurmasıyla tamamlandı.

Çankırı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çankırı Atatürk Ortaokulu'nda kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını sevinçle ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan sevgi ve inancını göstererek, onlara ülkenin geleceğini emanet ettiğini ve bu özel günü çocuklara armağan ettiğini belirten Öztürk, " Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli bayramlar arasında en özel ve sevgi dolu olanıdır. Bu özel günde, çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve sağlığı için üzerimize düşen sorumluluğun farkına vararak onlara daha iyi bir dünya bırakmanın önemini bir kez daha kavrarız." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu.

Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Gazi Stadı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Öğrencilerin halk oyunları gösterileri yaptığı programda Makedonya'dan gelen öğrenciler de gösteri sundu.

Jimnastik gösterisinin yapıldığı programda ilkokul öğrencilerinin anneleriyle halk oyunları oynaması izlendi.

Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özen, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'ın günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu. Veliler ise ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının gösterilerini izledi.

Yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törene Vali Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başsavcı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı ve vatandaşlar katıldı.

Vali Dağlı, törenin ardından Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Ayşe Nefin Ölçüm'e makamını devretti.

Ölçüm, makam odasında İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı telefonla arayarak okul servislerinin daha çok denetlenmesini istedi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı da arayan Ölçüm, çocukların da maçlara gelebilmesi için maç esnasında argo kelime kullanılmasının önlenmesi talimatını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, öğrencilere "Bu şehri sen yönetmiş olsaydın ne yapardın?" diye soru sorulmasını isteyen Ölçüm, bu sayede çocukların daha rahat yaşayacağı bir Çorum kurulabileceğini kaydetti.

Vali Dağlı da öğrencinin talimatlarının resmi yazı ile ilgili kurumlara iletilmesini istedi.