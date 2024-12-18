25. Randevu İstanbul Film Festivali Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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25. Randevu İstanbul Film Festivali Ödülleri Dağıtıldı

25. Randevu İstanbul Film Festivali Ödülleri Dağıtıldı

Hollanda'nın odak ülke olduğu festivalde ödüller sahiplerini buldu, sinema ve kültür paylaşıldı.

18.12.2024 22:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali"nin ödül töreni, The Bank Hotel'de gerçekleştirildi.

Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ile işbirliğini geliştirme amacıyla her yıl farklı bir ülkenin sineması ve sinema sektörünü İstanbul'da ağırlayan festivalin odak ülkesi bu yıl Hollanda oldu.

TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan, törende yaptığı konuşmada, "Bu gece sinemanın büyüsünü bir kez daha birlikte yaşıyoruz. Bu yıl festivalimizin odak ülkesi Hollanda'ydı ve onların zengin sinema kültürünü, farklı hikayelerini kendi sinemamızla buluşturmak bizim için çok kıymetliydi. Sinema, farklı coğrafyaların insanlarını ortak duygularda buluşturan en güçlü sanat dalıdır. İşte bu gece o duygulara hep birlikte tanıklık edeceğiz. Festivalimize emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Film yapmak çok güzel ama daha güzeli birlikte film yapmak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, aynı zamanda yönetmen ve senarist Birol Güven, organizasyonun bir parçası olmaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Bu güzel gece için TÜRSAK'a ve katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel bir iş yapılıyor. Film yapmak çok güzel ama daha güzeli birlikte film yapmak. Özellikle de başka ülkelerdeki arkadaşlarla birlikte film yapmak bizim için çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde "Kültür ve Sanata Katkı Ödülü" iş insanı Yılmaz Ulusoy'a, "Sinemaya Katkı Ödülü" sinema eleştirmeni Burçak Evren'e, "Uluslararası Randevu Ödülü" ise yapımcı Kerem Çatay'a takdim edildi.

Törene, Hollandalı yapımcı Sandra Bolz, yönetmen Vincent Boy Kars, oyuncu Lisa Zweerman ve senarist, yönetmen ve yapımcı Nafiss Nia da katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından piyanist Doğan Kospançalı ve solist Buket Bengisu'nun sunduğu dinleti ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 25. Randevu İstanbul Film Festivali Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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