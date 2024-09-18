2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi

2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye\'ye İade Edildi

Kaçak kazıyla yurt dışına çıkarılan 2600 yıllık bronz sedir, inceleme için Türkiye'ye getirildi.

18.09.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA yakınlarında kaçak kazıyla mezardan çıkartılıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartılan 2600 yıllık bronz sedir Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman ekipleri incelemesinin ardından tarihi sedir müzede sergilenecek. Uzman Restoratör Deniz Nurcan, "Kendi analizlerimizi yapacağız nihayetinde eser ülke değiştirdi. Müze teslim aldığı andan itibaren şu an ki kondisyonunun bir karşılaştırmasını yapacağız. Konservasyon yöntemlerini belirleyip sergilemek üzere inşallah eserimizi hazır hale getireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzman ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri J. Paul Getty Müzesinde bulunan M.Ö. 530 yılına ait olan bronz sedirin Anadolu kökenli olduğunu kanıtlaması üzerine tarihi eser dün Türkiye'ye iade edildi. Yaklaşık 2600 yıllık olan eser bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. 1980 yılında Manisa yakınlarında bir mezardan kaçak kazı yapılarak çıkartılıp kaçak yollardan yurt dışına çıkartılan bronz sedirin bulunduğu kargo, Kültür ve Turizm İstanbul Bölge Müdürlüğü uzman ekipler tarafından açıldı. Tarihi bronz sedir üzerinde yapılacak gerekli incelemelerin ardından müzede sergileneceği öğrenildi.

'1980'Lİ YILLARDA YURT DIŞINA KAÇIRILDIĞI BİLİNİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Uzman Restoratör Deniz Nurcan "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Getty Müzesinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu ülkemize getirilen bir eserimiz daha. Getty Müzesinde öğrendiğimize göre eser milattan önce 6'ıncı yüzyıla tarihleniyor. Eser, türünün nadir örneklerinden. Eserimiz bir 'Kline'. Genelde Kline'ler taş ve ahşap malzemeden üretilir. Bu eserimiz bronz bir eser. Demir iskelet üzerine bakır, bronz örgü konularak ve döküm bronz ayaklarla üretilmiş bir eser. Bronzdan örgü mindere destek olmak için yapılmış ve keten parçaları var. Oturma alanı olarak kullanılmış. 1980'li yıllarda yurt dışına kaçırıldığı biliniyor. Türk Arkeologları ve Getty Müzesi uzmanlarının ortak çalışması sonucu kazı alanında bulunan bronz ve ahşap örnekleri ile serin üzerindeki keten parçaları eşleştirildiğinde aynı döneme tarihlendiği belirlenmiş ve böylelikle aslında eserin kültürümüzün varlığı olduğu tespit edilmiş. Getty Müzesi uzmanları bize çok detaylı bir rapor göndermişler. Biz de burada eserin belgeleme çalışmalarını yapacağız. Kendi analizlerimizi yapacağız nihayetinde eser ülke değiştirdi. Müze teslim aldığı andan itibaren şu an ki kondisyonunun bir karşılaştırmasını yapacağız. Konservasyon yöntemlerini belirleyip sergilemek üzere inşallah eserimizi hazır hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, İnceleme, Türkiye, 3-sayfa, Kültür, Güncel, Turizm, Manisa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 ABD Merkez Bankası FED, faizi yüzde 5,5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5’e çekti. ABD Merkez Bankası FED, faizi yüzde 5,5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti.
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:15:00. #1.13#
SON DAKİKA: 2600 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement