27. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul\'da başladı

Güncel

İSTANBUL, 23 Şubat (Xinhua) -- 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi Çarşamba günü İstanbul'da başladı. Zirve, küresel büyümenin önündeki zorluklara yönelik çözümlere odaklandı.

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "Krizlerden İstikrara, Kapsayıcı Bir Dünya İnşa Etmek" başlıklı zirvede barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel meseleler ele alındı.

Zirvenin açılışında ev sahibi vakfın başkanı olarak konuşma yapan Akkan Suver, uluslararası toplumu dünyadaki krizlere çözüm bulmak için diyalog ve işbirliğini geliştirmeye çağırdı.

Dünyanın şu anda çatışmalar, iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar ve ekonomik durgunluk gibi meselelerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Suver, "Bu koşullar altında, Asya'dan Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar uzanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi barış, birlik ve işbirliği için yol haritamız olacak" dedi.

İki günlük etkinliğe yaklaşık 40 ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katıldı.