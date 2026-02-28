28 Şubat Darbesi ve Toplumsal Mağduriyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28 Şubat Darbesi ve Toplumsal Mağduriyet

28 Şubat Darbesi ve Toplumsal Mağduriyet
28.02.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, 28 Şubat'ı toplumun tamamını etkileyen bir darbe olarak değerlendirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ' 28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası' programına katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "28 Şubat'ı sadece başörtülü Müslümanlara yönelik bir mağduriyet psikolojisi alanına dönüştürüyorlar. Bu kesinlikle böyle değil. Toplumun tamamı, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda mağduriyet yaratan ve tamamen muhafazakar dindar insanları karşısına alan bir darbe ortamıyla karşı karşıyayızö dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen '28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası' programına katıldı. Programa Tekin'in yanı sıra TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve davetliler katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel konuşmalarla devam etti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda 28 Şubat sürecinin siyasi ve toplumsal etkilerinin, vesayet ve darbe mekanizmalarının millet iradesine verdiği zararların ve bu döneme karşı verilen demokratik mücadele ele alındı.

'MUHAFAZAKAR DİNDAR İNSANLARI KARŞISINA ALAN BİR DARBE ORTAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "28 Şubat'ı sadece başörtülü Müslümanlara yönelik bir mağduriyet psikolojisi alanına dönüştürüyorlar. Bu kesinlikle böyle değil. Toplumun tamamı, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda mağduriyet yaratan ve tamamen muhafazakar dindar insanları karşısına alan bir darbe ortamıyla karşı karşıyayız. Bunun altını çizmemiz lazım. Belki abartılı gelebilir, çabuk unutuyoruz. Yalçın Doğan'a Fetullah Gülen'in verdiği röportajda okullarımızın anahtarı diye söylediği cümle. Aynı Fetullah Gülen 12 Eylül darbesinden sonra da 12 Eylül darbesine methiyeler düzen bir makale yazmıştı. 28 Şubat sürecinde de 'Okullarımızın anahtarını 28 Şubat iradesine teslim etmeye hazırız' minvalinde bir cümlesini hatırlayacağız. Bu bize şunu gösteriyor; 28 Şubat darbesini yapanlar askerler, başka bürokratlar, doğru ama onun sivil toplum ayağı FETÖ, FETÖ'nün organize ettiği yapıyı ihmal etmemek lazım. Bizim eğitim camiasında yapılacak işlerle ilgili olarak ihaleyi 28 Şubat iradesinin FETÖ'ye verdiğini ve dolayısıyla 2013 yılında başlayan dershanelerle ilgili mücadelede bu anlamda çok önemli bir kırılma noktası olduğunun altını çizmemiz lazım" dedi.

Tekin, "Bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler, bizim Ramazan genelgesinden hareketle 'FETÖ'den ders mi çıkarmadınız?' önermelerini kuruyorlar. Ben de şunu hatırlatıyorum; Biz FETÖ'den ders çıkardık ama 2014 yılında dershane kanununu Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ avukatlarıyla beraber taşıyan kişiler Cumhuriyet Halk Partisiydi. Bankasının önünde kapatılmaması için eylem yapanlar Cumhuriyet Halk Partililerdi. Dolayısıyla 28 Şubat iradesiyle burası arasında çok ciddi bir bağlantı kurmak mümkün. Çok şükür, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 28 Şubat'ın fiziki hasarlarını ciddi oranda, bu tahribatı ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

'HALEN KAVRAMSALLAŞTIRMALAR KONUSUNDA KENDİLERİNİ EGEMEN KABUL EDEN BİR KİTLE VAR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Halen kavramsallaştırmalar konusunda kendilerini egemen kabul eden bir kitle var; 'Demokrasinin ne olduğunu siz tarif edemezsiniz, biz tarif ederiz. İnsan haklarının ne olduğunu siz tarif edemezsiniz, biz tarif ederiz. Hukuk devleti ne demek siz bilmezsiniz, biz biliriz, siz o işlere girmeyin. Laiklik ne demek siz bunu tanımlayamazsınız, siz bunu tanımlama hakkına sahip değilsiniz, biz tanımlarız' diyen bir kitle var. Belki bir anlamda kültürel hegemonya ya da kavram hegemonyası diye konuşacağımız alanda hala bir eksiklik var. Burada kavramsallaştırmaları evrensel kavramsallaştırmalarla da örtüşecek şekilde adımlar atmamız gerekiyor" diye konuştu.

'YAŞAM TARZLARINA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİKLERİ BİR SÜREÇTİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Başörtülü kızlarımızın, milyonlarca kızımızın eğitim hayatının elinden alındığı bir dönemdi. Kendi değerlerine bağlı, inancını yaşamak isteyen normal insanlar adeta toplum tarafından dışlanmak üzere, ötekileştirilmek üzere bir düzen inşa edilmeye çalışıldı. Bence 28 Şubat inancını yaşamak isteyen kişilerin yaşam haklarına ve yaşam tarzlarına müdahale etmek istedikleri bir süreçti" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat Darbesi ve Toplumsal Mağduriyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz
Sakarya’da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu
12 Dev Adam Sırbistan deplasmanından zaferle dönüyor 12 Dev Adam Sırbistan deplasmanından zaferle dönüyor

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:37:02. #7.13#
SON DAKİKA: 28 Şubat Darbesi ve Toplumsal Mağduriyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.