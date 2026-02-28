28 Şubat Darbesi ve Toplumsal Mağduriyet

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ' 28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası' programına katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "28 Şubat'ı sadece başörtülü Müslümanlara yönelik bir mağduriyet psikolojisi alanına dönüştürüyorlar. Bu kesinlikle böyle değil. Toplumun tamamı, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda mağduriyet yaratan ve tamamen muhafazakar dindar insanları karşısına alan bir darbe ortamıyla karşı karşıyayızö dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen '28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası' programına katıldı. Programa Tekin'in yanı sıra TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve davetliler katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel konuşmalarla devam etti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda 28 Şubat sürecinin siyasi ve toplumsal etkilerinin, vesayet ve darbe mekanizmalarının millet iradesine verdiği zararların ve bu döneme karşı verilen demokratik mücadele ele alındı.

'MUHAFAZAKAR DİNDAR İNSANLARI KARŞISINA ALAN BİR DARBE ORTAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "28 Şubat'ı sadece başörtülü Müslümanlara yönelik bir mağduriyet psikolojisi alanına dönüştürüyorlar. Bu kesinlikle böyle değil. Toplumun tamamı, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda mağduriyet yaratan ve tamamen muhafazakar dindar insanları karşısına alan bir darbe ortamıyla karşı karşıyayız. Bunun altını çizmemiz lazım. Belki abartılı gelebilir, çabuk unutuyoruz. Yalçın Doğan'a Fetullah Gülen'in verdiği röportajda okullarımızın anahtarı diye söylediği cümle. Aynı Fetullah Gülen 12 Eylül darbesinden sonra da 12 Eylül darbesine methiyeler düzen bir makale yazmıştı. 28 Şubat sürecinde de 'Okullarımızın anahtarını 28 Şubat iradesine teslim etmeye hazırız' minvalinde bir cümlesini hatırlayacağız. Bu bize şunu gösteriyor; 28 Şubat darbesini yapanlar askerler, başka bürokratlar, doğru ama onun sivil toplum ayağı FETÖ, FETÖ'nün organize ettiği yapıyı ihmal etmemek lazım. Bizim eğitim camiasında yapılacak işlerle ilgili olarak ihaleyi 28 Şubat iradesinin FETÖ'ye verdiğini ve dolayısıyla 2013 yılında başlayan dershanelerle ilgili mücadelede bu anlamda çok önemli bir kırılma noktası olduğunun altını çizmemiz lazım" dedi.

Tekin, "Bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler, bizim Ramazan genelgesinden hareketle 'FETÖ'den ders mi çıkarmadınız?' önermelerini kuruyorlar. Ben de şunu hatırlatıyorum; Biz FETÖ'den ders çıkardık ama 2014 yılında dershane kanununu Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ avukatlarıyla beraber taşıyan kişiler Cumhuriyet Halk Partisiydi. Bankasının önünde kapatılmaması için eylem yapanlar Cumhuriyet Halk Partililerdi. Dolayısıyla 28 Şubat iradesiyle burası arasında çok ciddi bir bağlantı kurmak mümkün. Çok şükür, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 28 Şubat'ın fiziki hasarlarını ciddi oranda, bu tahribatı ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

'HALEN KAVRAMSALLAŞTIRMALAR KONUSUNDA KENDİLERİNİ EGEMEN KABUL EDEN BİR KİTLE VAR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Halen kavramsallaştırmalar konusunda kendilerini egemen kabul eden bir kitle var; 'Demokrasinin ne olduğunu siz tarif edemezsiniz, biz tarif ederiz. İnsan haklarının ne olduğunu siz tarif edemezsiniz, biz tarif ederiz. Hukuk devleti ne demek siz bilmezsiniz, biz biliriz, siz o işlere girmeyin. Laiklik ne demek siz bunu tanımlayamazsınız, siz bunu tanımlama hakkına sahip değilsiniz, biz tanımlarız' diyen bir kitle var. Belki bir anlamda kültürel hegemonya ya da kavram hegemonyası diye konuşacağımız alanda hala bir eksiklik var. Burada kavramsallaştırmaları evrensel kavramsallaştırmalarla da örtüşecek şekilde adımlar atmamız gerekiyor" diye konuştu.

'YAŞAM TARZLARINA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİKLERİ BİR SÜREÇTİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Başörtülü kızlarımızın, milyonlarca kızımızın eğitim hayatının elinden alındığı bir dönemdi. Kendi değerlerine bağlı, inancını yaşamak isteyen normal insanlar adeta toplum tarafından dışlanmak üzere, ötekileştirilmek üzere bir düzen inşa edilmeye çalışıldı. Bence 28 Şubat inancını yaşamak isteyen kişilerin yaşam haklarına ve yaşam tarzlarına müdahale etmek istedikleri bir süreçti" dedi.