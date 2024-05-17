28 Şubat Davası Hükümlüsü Komutanlar Tahliye Edildi: "Tamamen Bir Kumpasın İçerisindeydik" - Son Dakika
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28 Şubat Davası Hükümlüsü Komutanlar Tahliye Edildi: "Tamamen Bir Kumpasın İçerisindeydik"

28 Şubat Davası Hükümlüsü Komutanlar Tahliye Edildi: "Tamamen Bir Kumpasın İçerisindeydik"

28 Şubat davasında mahkum olan emekli komutanlar Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Tahliye olan komutanlar, sağlık sorunlarına rağmen memnuniyetlerini dile getirdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine sahip çıkmadığını belirtti.

17.05.2024 15:55
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(ANKARA) - 28 Şubat davasında mahkum olan ve kalan cezaları kaldırılan emekli komutanlardan Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Cevat Temel Özkaynak, "Bir sene geç de olsa çıktığımıza memnunuz. Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bizi ziyarete gelen milletvekillerine, basına, muhabirlere teşekkür ediyoruz. Sağlık durumum iyi değil. Böbrek hastasıyım, kalp rahatsızlığım, şeker, yüksek tansiyon rahatsızlığım var. Birlikte çalıştığım insanları gördüğümde çok memnun olduk. Şu anki Türk Silahlı Kuvvetleri tek bir telefon, mektup bile göndermedi, bize sahip çıkmadı. Bir suçumuz yok. Tamamen bir kumpasın içerisindeydik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) ile Emekli Org. Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgeneral  Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78), emekli orgeneral Çevik Bir (85), Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı.

"TANRI BİLİYOR, UZUN BİR SÜREÇTİ"

Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen Erol Özkasnak, "Torunumu, eşimi, çocuklarımı gördüğüm için çok mutluyum" dedi. Sağlık durumunun sorulması üzerine Özkasnak, "İdare ediyorum, Tanrı biliyor. Uzun bir süreçti. Beni karşılayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu. Özkasnak, basın mensuplarına, "Siz olmasaydınız, biz daha çok kalırdık burada" dedi.

"BÜYÜK SORUNLARIMIZ VAR"

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker ise "Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmek için gayret gösterdik çünkü çok büyük sorunlarımız var. Ben 83 yaşındayım." diye konuştu.

"TAMAMEN BİR KUMPASIN İÇERİSİNDEYDİK"

Cevat Temel Özkaynak ise şöyle konuştu:

"Bir sene geç de olsa çıktığımıza memnunuz. Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bizi ziyarete gelen milletvekillerine, basına, muhabirlere teşekkür ediyoruz. Sağlık durumum iyi değil. Böbrek hastasıyım, kalp, şeker, yüksek tansiyon rahatsızlığım var. Birlikte çalıştığım insanları gördüğümde çok memnun olduk. Bazı arkadaşlarımız var ki şu andaki silahlı kuvvetler ve başındaki kişiler, vefayı İstanbul'da bir semt olarak görüyorlar. Şu anki Türk Silahlı Kuvvetleri tek bir telefon, mektup bile göndermedi, bize sahip çıkmadı. Bir suçumuz yok. Tamamen bir kumpasın içerisindeydik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 28 Şubat Davası Hükümlüsü Komutanlar Tahliye Edildi: 'Tamamen Bir Kumpasın İçerisindeydik' - Son Dakika

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