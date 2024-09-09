28 Şubat Davası Duruşması 2025'e Ertelendi - Son Dakika
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28 Şubat Davası Duruşması 2025'e Ertelendi

YARGITAY'ın 28 Şubat davası kapsamında 16 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma, 17 Şubat 2025'e ertelendi.

09.09.2024 13:38
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YARGITAY'ın 28 Şubat davası kapsamında 16 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma, 17 Şubat 2025'e ertelendi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozuldu. Haklarında 'zaman aşımı' nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla gizli ittifakları olduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Ersin Yılmaz, Şükrü Sarışık, Muhittin Erdal Şenel, Metin Yaşar Yükselen, Halil Kemal Gürüz ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti. Avukatlar, sağlık sorunu bulunan müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların sonraki celselere katılmama taleplerinin kabul edilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 17 Şubat 2025'e erteledi.

Kaynak: DHA

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