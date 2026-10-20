29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin mağdur olmaması adına, tüm illerde fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Haziran 2023'ten bu yana yürüttüğümüz denetimler kapsamında toplam 8,8 milyar liralık idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, Bakan Bolat'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğe telgraf gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Tüketici haklarının korunması, tüketim bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması bakımından büyük önem taşıyan bu anlamlı programın, vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesine, gençlerimizin sanata ve üretkenliğe teşvik edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tüketici haklarının korunması ve gelecek nesillerimize bilinçli tüketim anlayışının kazandırılması yönündeki çalışmaların, ülkenin güçlü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de önemli katkılar sunacağını belirten Erdoğan, ödül almaya hak kazananları tebrik etti.

"Yanıltıcı tanıtımların önüne geçmek en temel vazifemiz"

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunmasının ahilik kültürünün yüzyıllar öncesinden inşa ettiği ahlaki bir zemine dayandığına işaret ederek, bu kültürde haksız kazanca, kalitesiz üretime ve vatandaşın aldatılmasına asla müsaade edilmediğini söyledi.

Anayasa'da tüketici haklarının korunmasının, devletin bir görevi olarak tanımlandığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, biz yalnızca üretimin ve ticaretin değil, aynı zamanda bilinçli tüketimin ve tüketicinin de yüzyılı olarak görüyoruz. Temel hedefimiz, ticareti artırmaktır ancak ticaretin artması için yatırımın, sanayi ve tarımsal üretimin artması gerekir. İç ve dış ticaret dengelerini korurken, aynı zamanda son alıcı konumundaki tüketicinin kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürünlere erişmesini sağlamak, yanıltıcı tanıtımların önüne geçmek en temel vazifemizdir."

Bolat, yapay zekanın hızla yayıldığını, dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırırken, kötü niyetli kişilerin haksız, aldatıcı ve hileli uygulamaları için de zemin oluşturabildiğine dikkati çekerek, Bakanlığın en kritik görevlerinden birisinin de tüketiciyi bu mecrada korumak olduğunu anlattı.

Sosyal medya reklamlarından abonelik sözleşmelerine, e-ticaretten devre mülk ve paket turlara kadar her alanda denetimlerin aralıksız devam ettiğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın en önemli organlarından birisi, Reklam Kurulu'dur. Televizyon, radyo, yazılı basın, internet ve sosyal medya reklamları, titizlikle denetlenmektedir. Sadece bu yıl Kurul tarafından yaklaşık 33 bin dosya karara bağlanmış, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı 230 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmış ve erişim engeli kararları verilmiştir. Temel ilkemiz, güvenilir reklam, adil rekabet ve sağlıklı işleyen bir piyasadır."

"8,8 milyar liralık idari para cezası uygulandı"

Bolat, piyasaya arz edilen ürünlerdeki güvensizliğe karşı 'sıfır tolerans' prensibiyle hareket ettiklerine değinerek, özellikle çocukların doğrudan temas ettiği oyuncak, kırtasiye, ayakkabı, tekstil ile kozmetik ve deterjan gibi ürünlerin sürekli kontrol altında olduğuna dikkati çekti.

Yürüttükleri çalışmalarla 2011'de yüzde 32 seviyelerinde olan güvensiz ürün oranının bugün yüzde 1 seviyesine kadar gerilediğinin altını çizen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi bir başarıdır. Güvensizliği tespit edilen ürünler toplatılmakta ve Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi platformu üzerinden anlık olarak ilan edilmektedir. Tüketicilerin mağdur olmaması adına, 81 ilimizde fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Haziran 2023'ten bu yana yürüttüğümüz denetimler kapsamında, toplam 8,8 milyar liralık idari para cezası uygulanmıştır."

Bolat, amaçlarının ticareti engellemek değil, aksine haksız kazanç sağlayan, stokçuluk yapan ve tüketiciyi aldatan fırsatçılara karşı dürüst esnafı ve tüketiciyi korumak olduğunu vurgulayarak, tüketici hakem heyetlerince uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan, mahkemeleri meşgul etmeden dostane bir şekilde çözülmesinde hayati bir rol oynadığını söyledi. Bu yılın 9 ayında, tüketici hakem heyetlerince 690 bin dosyanın çözüme kavuşturulduğunu aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece bu yıl, hakem heyetlerimizin karara bağladığı uyuşmazlıkların toplam parasal değeri 13,8 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakam, geçen yıl 12,4 milyar liraydı. Bugün dünya 'yeşil dönüşüm' ve 'dijital dönüşüm' olarak adlandırılan ikiz dönüşüm sürecindedir. Çevreye duyarlı üretim ve tüketim anlayışını, yerleştirmek zorundayız. İsrafı önlemek ve cari açığı azaltmak amacıyla 2024'te mevzuatını güncellediğimiz 'yenilenmiş ürün' uygulamasını hayata geçirdik. Cep telefonu, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi elektronik ürünler, Bakanlığımızca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek, garantili şekilde tekrar piyasaya sunulmaktadır. Halihazırda faaliyette olan 29 yetkili yenileme merkezinde, bugüne kadar 1,8 milyon adet elektronik ürün ekonomiye kazandırılmıştır."

Bolat, ayrıca Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemelerle lokanta, kafe ve restoranlarda fiyat menülerinin giriş kapılarına ve masalara görünür şekilde konulmasını zorunlu kıldıklarını, haksız yere alınan servis, kuver ve masa ücreti gibi zorunlu ödemeleri yasakladıklarını, doğrudan satışlarda cayma ve iade sürelerini uzattıklarını, açıkta satılan gıdaların tartımında ambalaj darasının düşülmesini zorunlu hale getirdiklerini, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarına yönelik yasak ve cezaları en üst seviyeye çıkardıklarını da kaydetti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber de tüketicilerin korunması noktasında çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini, denetimler sonucunda tespit ettikleri uygunsuzluklara gerekli müdahalelerde bulunduklarını söyledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'ya "Tüketici Özel Ödülü"

Bakan Bolat, konuşmaların ardından, "29. Geleneksel Tüketici Ödülleri" kapsamındaki ödülleri takdim etti.

Bu kapsamda, "bilimsel çalışma", "yazılı basın", "radyo-televizyon programı", "bilinçli tüketici", "tüketici özel" ve "tüketici memnuniyetini ilke edinen firma" kategorilerinde gazetecilerden akademisyenlere, firmalardan tüketicilere kadar kişi ve kurumlara ödül verildi.

Bolat, "bilinçli tüketici olmak" konulu ortaokullar arası resim yarışması kapsamında, dereceye giren öğrencilere de ödüllerini takdim etti.

Törende, Anadolu Ajansı (AA) İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da "Tüketici Özel Ödülü"nün sahibi oldu.