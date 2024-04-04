Beşiktaş\'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti, mekanla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı

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İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybederken, mekanla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

SARALLAR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞ

Gece kulübünün sahibi olan organizasyon şirketinin mevcut ortaklarının Bahadır Tansuk ve Fatma Dörtgül olduğu öğrenilirken, Tansuk'un 2022 yılında Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp serbest kaldığı ifade edildi.

EN SON YANGIN RAPORU 2006 YILINDA ALINMIŞ

29 kişiye mezar olan mekanın en son yangın raporunu 2006 yılında İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürü Şükrü Öztürk imzasıyla, son iki çalışma ruhsatını ise 2018 yılında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Saral, 2020 yılında ise Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz imzasıyla aldığı öne sürüldü.

İTFAİYE RAPORU OLMADAN RUHSAT VERİLMİŞ

Beşiktaş Belediyesi tarafından verilen son 2 ruhsatta mutlaka bulunması gereken itfaiye raporlarının yer almadığı görüldü. Mekana ait tek yangın raporunun ise 2007 yılındaki mevzuat değişikliğinden önce 2006 yılında 750 metrekareye göre verildiği ortaya çıktı.

5 AYRI RUHSATIN HİÇBİRİNDE İTFAİYE RAPORU YOK

Beşiktaş Belediyesi'nin söz konusu mekana, 2007 yılından itibaren verdiği 5 ayrı ruhsatın hiçbirinde güncel itfaiye raporu olmadığı öğrenildi.