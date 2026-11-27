Türkiye Haber Kameramanları Derneğince Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

Yarışmanın ödül töreni, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Çoğu zaman sanatçı dokunuşuyla çekilen görüntülerin arkasında büyük bir emek ve fedakarlık vardır. Emeğin ve fedakarlığın taltif edildiği bu anlamlı törende ödül alanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ekran başında birkaç saniye izlenilen bir görüntünün ardında bazen saatler süren bir bekleyiş, bazen de saniyeler içerisinde verilmiş bir kararın olduğunu belirterek, o görüntüyü kayda alan kameramanın, milyonlarca insanın olup biteni doğru öğrenmesinin mesuliyetini üstlendiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinde bir çocuğun enkazdan sağ çıkarıldığı anın herkes tarafından izlendiğini anlatan Çiftçi, o birkaç saniyede, enkaz başında bekleyen bir ailenin sevincini, arama kurtarma ekiplerinin gayretini ve milletin günlerce diri tuttuğu ümidi gördüklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi, o anı kayda alan kameramanın, o günlerde verilen mücadeleyi anlamak isteyenlere yüzyıllarca hafızalarda yer edinecek bir iz, bir belge bıraktığını vurguladı.

Gazze'den gelen bir görüntüde ise yıkılan evinin önünde evladının adını seslenen bir annenin feryadını duyduklarını aktaran Çiftçi, o sesi, kendi hayatı da tehlike altındayken vazifesini sürdüren bir kameramanın dünyaya ulaştırdığını söyledi.

Birkaç saniye işitilen o feryadın ardında, bir annenin ömrü boyunca taşıyacağı bir acının var olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "İnsan, o görüntüyü izlerken kendi evladını düşünüyor. Bir çocuğun korktuğunda annesine nasıl sığındığını hepimiz biliriz. Peki, sığınacağı evi yıkılmış, seslendiği annesinden cevap alamayan bir çocuğun acısına nasıl kayıtsız kalabiliriz ki? İnsan hayatının kıymeti, doğduğu yere, konuştuğu dile, taşıdığı inanca göre değişmez. Gazze'de ve bütün mazlum coğrafyalarda yaşananlara tanık olmak, hepimize ağır bir mesuliyet yüklüyor. O acıyı doğru aktarmak, uğradıkları haksızlık karşısında sesimizi yükseltmek, elimizden gelen yardımı esirgememek vicdanımızın gereğidir. Bir acıyı her gün görmek, ona alışmamıza sebep olmamalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Pankartı açan taraftarlarımız, kardeşlerimizin acısına Batum'dan ses verdi"

Dün Gürcistan Batum'da oynanan maçta, Beşiktaşlı taraftarların Filistin bayrağı ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getirdiğini hatırlatan Çiftçi, taraftarlara yönelik orantısız müdahale üzerine Gürcistanlı mevkidaşıyla görüşme yaptığını ve orantısız müdahaleden duyduğu rahatsızlığı ilettiğini ifade etti.

Çiftçi, taraftarların ülkeye sağ salim dönebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istediğini belirterek, "Müdahaleden etkilenen bütün vatandaşlarımıza, taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün akşam o pankartı açan taraftarlarımız, Gazze'de evini, evladını, sevdiklerini kaybeden kardeşlerimizin acısına Batum'dan ses verdiler. Milletimizin, gönül coğrafyamıza ve mazlumlara gösterdiği bu duyarlılık, aziz milletimizin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

Gazze'de çocukların huzurla uyuduğu, anaların gözyaşlarının dindiği günlerin geleceğine inandığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Batum'da tribünlerden yükselen dayanışma sesini de Gazze'de evladını arayan bir annenin feryadını da bize, o anları kayda alan basın emekçilerinin çabası ulaştırıyor. Görüntüyü kayda almak elbette ustalık ister. Onu olduğu gibi aktarmak ve görüntüye konu olan insanın onurunu gözetmek ise meslek ahlakının gereğidir. Bir annenin feryadını dünyaya duyururken onun mahremiyetine ihtimam göstermek, bir çocuğun hikayesini anlatırken onun onurunu korumak, haberciliğin en incelikli tarafıdır. En ağır şartlarda dahi gördüğünü doğru aktaran ve bu sorumluluğu gözeten bütün basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında vazifesi başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle yad ediyorum."

Bakan Çiftçi, ödüle layık görülenleri tebrik etti.

"Nesillere bu mesleğin değerlerini aktarmaya çalışan büyük bir aileyiz"

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ise kameramanların yüzünü bilen, adını hatırlayan birini bulmanın zor olduğunu ancak kameramanların çektiği bir görüntüyü milyonların hatırladığını söyledi.

Akın, görüntünün arkasındaki kişiyi bir gün bile olsa görünür kılabilmek için 29 yıldır Zoom yarışmasını düzenlediklerini ifade etti.

Kameramanların hem beden hem de fikir işçiliği yaptığını anlatan Akın, meslektaşlarının önemli bölümünün iş güvencesi ve gelir seviyesi konusunda endişeler yaşadığını belirtti.

Yıllarını mesleğine vermiş deneyimli kameramanların ekonomik daralmaların ve yeniden yapılanmaların ilk zarar görenler arasında yer aldığını dile getiren Akın, "Bugün yaşanan mesleki erezyon, yalnızca deneyimli kameramanları değil bu mesleğe gönül vermek isteyen gençleri de etkiliyor. Çünkü geleceği belirsiz bir mesleğe yeni nesiller kazandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu nedenle mesleğimizin geleceğine sahip çıkmak aslında haberciliğe ve dolayısıyla hepimizin haber alma hakkına da sahip çıkmak demek. Bu vesileyle yayın kuruluşları ve küçük, büyük bütün medya yöneticilerinin bizlerin durumunu yeniden sorgulamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kameramanların yalnızca çalıştıkları kanalların değil 7'den 70'e herkesin gözü olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanım, haber kameramanlarımız, güvenlik güçleri ve afet ekiplerimizle aynı sahada, çoğu zaman da aynı tehlikelerle karşı karşıya görev yapıyor. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Görevimizi güvenle yapabilmek, mesleğimizin hak ettiği itibarı görmek ve geleceğe güvenle bakabilmek istiyoruz. Dernek olarak 33 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Yaklaşık 2 bin meslektaşımızın dayanışmasını temsil eden derneğimiz, yalnızca ödül dağıtan bir kuruluş değil. Biz aynı zamanda mesleğimizin hafızasını koruyan, sorunlarına çözüm arayan ve gelecek nesillere bu mesleğin değerlerini aktarmaya çalışan büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Törenden notlar

Törene, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ali Arıöz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç ile davetliler de katıldı.

Konuşmaların ardından, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Akın, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye İstiklal Marşı yazılı hat tablo hediye etti.

Ayrıca Bakan Çiftçi'ye bir kamera verilerek görüntü çekmesi istendi. Deneyimi sorulan Çiftçi, "Atalarımızın bir sözü var, 'herkes kaşık yapar ama sapını ortaya denk getiremez' diye. Bu işin o kadar da kolay olmadığını bu vesileyle tecrübe etmiş olduk." dedi.

Daha sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. "Kedi Başkan" adlı çalışmasıyla Reflex Mama Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansından (AA) Şebnem Coşkun, görüntüsünü çektiği kediyle sahneye gelerek ödülünü aldı. Mansiyon ödülü verilen Kanal 7 kameramanı Furkan Taşçıoğlu ise Filistin atkısıyla sahneye çıktı.

AA, 5 kategoride birinci oldu

Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü Ödülü'nü AA kameramanı Vural Elibol, "Amerika'da Göçmen Olmak" haberiyle kazandı.

VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü kategorisinde AA'dan Sidar Can Eren "Yaban" ile birinci oldu.

Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü Ödülü kategorisinde AA'dan Emirhan Türker "Keskin Nişancı" ile ikinci oldu, Bestami Bodruk ve Ömer Yasin Ergin ise "Akıncı" ile mansiyon aldı.

Yılın En İyi Serbest Haber Ödülü kategorisinde AA'dan Tunahan Akgün "Tuz" ile birinci oldu.

Gölbaşı Belediyesi Yılın En İyi Çevre Görüntüsü Ödülü'nü AA'dan Özkan Bilgin, "Yaban Keçileri" adlı eseriyle kazandı.

Martı TAG Yılın En İyi Spor Görüntüsü Ödülü'nü AA'dan Şebnem Coşkun, "Tek Nefes" adlı eseriyle kazandı, Fevzi Kemal Karagöz ise "Sudan Korkuyordu" ile ikinci oldu.

AA'dan Şebnem Coşkun "Kedi Başkan" ile Reflex Mama Özel Ödülü'nü, Azer Sude Akçay, Rabia Aydoğdu ve İrem Demir "Erkek İşi mi?" ile Medya-İş Özel Ödülü'nü, Rıdvan Korkulutaş ise "Taşa İşlenen Hasret" ile Öz Ağaç-İş Özel Ödülü'nü aldı.

AA'dan Özgün Tiran "Engelli Çiftçi", Ömer Yasin Ergin ve Aydın Arık da "Buzcu Baba" adlı eserleriyle mansiyona layık görüldü.

Yarışmada ödül alan diğer isimler

Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü Ödülü kategorisinde İHA'dan İbrahim Berat Yılmaz "Rehine" ile ikinci, ANKA'dan Uğur Demirci "Arbede" ile üçüncü oldu.

VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü kategorisinde İHA'dan Ahmet Faruk Sarıkoç "Doğal Gaz Patlaması" ile ikinci, CNN Türk'ten Halil Kahraman "Uçak" ile üçüncü oldu.

Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü Ödülü'nü Burak Alganatay, Muhammed Karadağ, Mehmet Ali Üstün ve Resul Daban'dan oluşan TUSAŞ medya ekibi, "Özgürlük Kanatlarımda" adlı eseriyle kazandı. TRT'den Alparslan Çınar ve Kadir Kurucan "Dağların Kartalları" ile üçüncü seçildi.

Yılın En İyi Serbest Haber Ödülü kategorisinde Ülke TV'den Melik Nacar "Albino" ile ikinci, Habertürk'ten Mertcan Öztürk ve Beheşti Abdullah Tekin "Suriye Dosyası" ile üçüncü oldu.

Gölbaşı Belediyesi Yılın En İyi Çevre Görüntüsü Ödülü kategorisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Burak Can Yüksel "Flamingolar" ile ikinciliğe, TRT'den Çağlar Öztürk ve Sena Kaya ise "Yörük Göçü" ile üçüncülüğü kazandı.

Koru Hastaneleri Sosyal Medya Ödülleri kategorisinde TGRT'den Ozan Yoldaş Ural "Kalkan" ile birinci, DHA'dan Vehbi Demir "Tamamen Açık" ile ikinci, Global TV'den Kadir Demir "Alev Gözü" ile üçüncü oldu.

Martı TAG Yılın En İyi Spor Görüntüsü Ödülü kategorisinde TRT'den Seyit Taşdelen "Er Meydanı" ile üçüncülük elde etti.

Yarışma kapsamında özel ödüller de verildi

TRT'den Yetkin Torlak ve Ferhat Tutkal "Ateş Hattı" ile Levent Öztürk Özel Ödülü'nü, Mikail Sevinç "Sessiz Tanık" ile Öz Sağlık-İş Özel Ödülü'nü, Fatih Ayaz ise "Tek Bacaklı Çoban" ile Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Ödülü'nü kazandı.

Öz Orman-İş Özel Ödülü, "Alev Gözü" adlı eseriyle 24 TV'den Onur Bal'a verildi.

Mansiyonlar

A Haber'den Barış Yar ve İlter Yeşiltaş "Sis Bombası", Kanal 7'den Furkan Taşçıoğlu "Kameramanlar Görev Başında", İHA'dan Fırat Demir "Mezardan Önce Son Çıkış", Koza TV'den Haydar Öztürk ise "Çevik Kuvvet" adlı eserleriyle mansiyon aldı.