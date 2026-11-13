Eşiyle falaka videosu çekti: 3-5 etkileşim için yaptığına tepki yağdı

Bir erkeğin, herkese açık YouTube kanalında eşiyle birlikte çektiği falaka temalı meydan okuma videosu tartışmalara neden oldu. Videoda eşinin ayaklarını kameraya gösteren adamın görüntüleri, izleyenlerin tepkisini çekti.

EŞİNİN AYAKLARINI KAMERAYA GÖSTERDİ

YouTube'da paylaşılan falaka temalı meydan okuma videosu, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir erkeğin türbanlı eşiyle birlikte çektiği videoda, kadının ayaklarını kameraya göstermesi dikkat çekti. Herkese açık kanalda yayımlanan görüntüler, izleyiciler arasında tartışma yarattı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Videoyu izleyen bazı kullanıcılar, çiftin paylaştığı içeriğe sert tepki gösterdi. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Kızın babası, abisi, amcası yok mu?", "Millet iyice kafayı yemiş" ve "Ben utandım yeminle" ifadeleri kullanıldı.