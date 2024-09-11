Bakanlar Narin Güran’ın Mezarı Başında - Son Dakika
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Bakanlar Narin Güran’ın Mezarı Başında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

11.09.2024 20:58
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1) 3 BAKAN, NARİN GÜRAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

DİYARBAKIR'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi. Ziyarete ayrıca AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Bakanlar ve beraberindekiler, daha sonra Narin'in mezarına karanfiller bıraktı.

Kaynak: DHA

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