3. Darıca Kısa Film Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3. Darıca Kısa Film Yarışması Sonuçlandı

Darıca'da düzenlenen 3. Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi. Komşuluk ilişkisi vurgulandı.

26.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, "Şehir Komşuculuğu" temasıyla düzenlenen 3. Darıca Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

Darıca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Yüksel Kara, şehirlerde azalan komşuluk ilişkisinin, sanat yoluyla topluma anlatılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Kara, "İnşallah bu yarışma, ülkemizin pek çok yerinde düzenlenecek olan çalışmalarda bir gelişme ve iyileşme yaşanmasına vesile olur." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise organizasyonu uluslararası boyuta taşımaya hedeflediklerini, yarışmaya 233 kişinin katıldığını vurgulayarak, daha büyük etkinliklere imza atacak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yarışmanın sinema sektörüne, beklenenden daha çok nitelikli kişiler kazandırdığını bildirdi.

Festivali, Ankara'da örnek gösterdiğine işaret eden Güven, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesinin desteğiyle düzenlenmesinin önemine değindi.

Yarışmada İbrahim Şen'in "Gölgesizleri" ile Ahmet Sami Kuriş'in "Komşum Mağara Adamı" filmleri birinciliği paylaşırken, Sinan Bal'ın "Nasıl Bilirdiniz" eseri ikinci, Fırat Akan'ın "Perde" filmi de üçüncü oldu.

Yarışmanın mansiyon ödülünü ise İsa Cavak'ın "Bağlar" adlı filmi kazandı.

Dereceye giren eserlerin sahiplerine, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Yarışmaya, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sinema oyuncuları, senaristler, yönetmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sinemaseverler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yüksel Kara, Darıca, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Darıca Kısa Film Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
10:22 Bakan Güler: Zap’ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
15:35 Asgari ücrette son bir hafta Asgari ücrette son bir hafta
15:34 İzmir’de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3’ü öğrenci, 5 yaralı İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:19 Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı
15:18 TOKİ, Türkiye genelinde 800’den fazla arsa satıyor TOKİ, Türkiye genelinde 800'den fazla arsa satıyor
15:12 Müge Anlı, kendisini eleştirenlere ’geri zekalı’ dedi Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
15:06 Hadise’nin sevişme sahnesi beğenilmedi İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:00 Hasan Arat’ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
14:42 Araç alımında yeni dönem 5 Aralık’tan itibaren başlıyor Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 11:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: 3. Darıca Kısa Film Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.