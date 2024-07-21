3. Dikili Kitap Günleri Başladı

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(İZMİR) - Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile 20-28 Temmuz günlerini kapsayan 3. Dikili Kitap Günleri, 75. Yıl Parkı'nda törenle kapılarını açtı. Kitap Günleri'nin onur konuğu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oldu.

Dikili'nin yanı sıra; çevre il ve ilçelerinden gelen çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği 3. Dikili Kitap Günleri'nin açılış kurdelesini onur konuğu 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya birlikte kesti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesi, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe yönetimi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde konuşmaların ardından İlker Başbuğ "Cumhuriyet ve Aydınlanma" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Başbuğ, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

Kırgöz: "Kitap Dikili'de güzel"

Programda konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şunları söyledi:

"'Kitap Dikili'de Güzel!' diyerek Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğinde 3. Dikili Kitap Günleri'ni bu yıl 'Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye' ana temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bir asrı deviren, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının bizlere emanet ettiği cumhuriyeti ileri taşımanın sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Aydınlık bir geleceğin inşasında kitaplar bilgiye açılan kapılar, ufkumuzu genişleten araçlardır. 3. Dikili Kitap Günleri'nde ülkemizin değerli yazarlarını, edebiyatçılarını, aydınlarını ve siyaset insanlarını bir kez daha sizlerle buluşturuyoruz. Bu akşam Atatürk İlke ve Devrimlerinden ödün vermeden ülkemizin bütünlüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde önemli hizmetleri olan Onur Konuğumuz Sayın İlker Başbuğ Paşamız çok değerli düşüncelerini bizlerle paylaştı. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dikili 75. Yıl Parkı'nda 9 gün süreyle gerçekleştireceğimiz kültür ve edebiyat etkinliğimize tüm kitapseverleri davet ediyoruz."