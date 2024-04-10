3 gün boyunca yandı, yeniden orman olması 30 yıl sürecek - Son Dakika
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3 gün boyunca yandı, yeniden orman olması 30 yıl sürecek

3 gün boyunca yandı, yeniden orman olması 30 yıl sürecek

İzmir'in Seferihisar İlçesi Orhanlar Köyü civarlarında çıkan orman yangını sonucunda 458 hektar orman alanı kül olmuştur. Yangının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, yangının dehşeti hala hafızalardan silinmemiştir. Kocadağ'ın yeniden orman olması ise 30-40 yıl süreceği belirtilmektedir. Yangının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı ifade edilmektedir. Yangın sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 290 bin fidan dikilmiş ve 2,5 ton tohum ekilmiştir.

10.04.2024 15:51
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3 gün boyunca yandı, yeniden orman olması 30 yıl sürecek

İZMİR - İzmir'in Seferihisar İlçesi Orhanlar Köyü civarlarında 3 Ağustos 2016 Çarşamba günü çıkan orman yangını İzmir'i dumana ve üzüntüye boğmuş 458 hektar orman alanı içinde yüzbinlerce ağaç ile birlikte kül olmuştu. Köyleri yanmaktan son anda kurtulan Orhanlı Köyü sakinleri üzerinden geçen 8 yıla rağmen hala yangının o günkü dehşetini hafızlarından silebilmiş değil. Kocadağ'ın 3 günde kül olup gittiğini yeniden orman olmasının ise 30-40 yıl süreceği belirtildi.

2014-2024 yılları arasında tam 10 yıl boyunca Orhanlı Köyü'nün muhtarlığını yapmış olan Birgül Bozkurt, 8 yıl önce ağustos ayında köylerinde yaşanan orman yangınını büyük bir kabus olduğunu bakmaya kıyamadıkları yemyeşil Kocadağ'ın 3 günde kül olup gittiğini yeniden orman olmasının ise 30-40 yıl süreceğini söyledi.

İhmal ve dikkatsizlik 458 hektar ormanı kül etti

Köylerinden bir vatandaşın otların en kuru olduğu zamanda bahçesinde yaktığı temizlik ateşinin rüzgarın şiddetiyle artarak ormana sıçramasıyla yangının çıktığını, ihmal ve dikkatsizliğin Kocadağ'ı kül ettiğini söyleyen Birgül Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: "Burasının yeniden orman olduğunu biz göremeyiz, ancak torunlarımız görebilir. Daha hala rüyalarımıza giren 2016 yılındaki orman yangınını unutamıyoruz. Hatırası ve izleri hiçbir zaman silinmedi ve silinmeyecek. O gün çıkan şiddetli rüzgar yangını anında alıp götürdü dağı dumana ve aleve boğdu. Çok büyük tehlike atlatıldı. Bir köylümüzün yangında aracı yandı kendi canını zor kurtardı. Dağa yakın olan evler büyük bir tehlike atlattı" dedi.

"Gökçam Göleti Projesi iptal olmasaydı yangın helikopterleri daha çok su takviyesi yapacak, bu kadar alan yanmayacaktı"

Orhanlı Köyü sakinlerinden Kemal Bozkurt ise 2016 yılında dikilen bir fidanı göstererek bir çam ağacının 8 yılda ancak 1,5 metre kadar boylandığını, aynı bir bebek gibi geç ve zahmetli büyüdüğünü söyledi. Kemal Bozkurt; orman köyü olduklarından dolayı yaz aylarında orman yangın sezonunda bahçe temizliği yapılmaması ateş yakılmaması konusunda sık sık köylerinde hoparlörlerden duyurular yaptıklarına ama buna rağmen bu ihmalin yaşandığını söyledi. Kemal Bozkurt : "Allah bir daha böyle acı yaşatmasın, yanmadan önce bu dağda 20 metrelik çam ağaçları vardı. Şimdi 8 yılda dikilen bir fidan anca 1,5 boylandı. Yangında bütün köylü el birliğiyle gelen yangın söndürme ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. O yıl bizim köyümüzde yapılması planlan Gökçam Göleti projesi yapımına malzeme ocakları nedeniyle bazı arkadaşlar mahkemeye verip gölet yapımını iptal ettirdiler. Eğer o gölet yangından önce burada yapılmış olsaydı yangın anında yangın helikopterleri çok hızlı su ikmali yapacak bu dağlar ormanlar bu kadar yanmayacaktı" dedi.

290 bin fidan dikildi 2,5 ton tohum ekildi

Yangından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangın bölgesinde başlatılan yeniden ağaçlandırma çalışmaları sonucu yaklaşık 2,5 ton kızılçam tohum ekildi. Ayrıca yanan alanda 84.6 ha suni tensil, 106.4 ha tabi tensil uygulaması yapılıp, kalan 267 ha alanda ağaçlandırma programına alınıp çalışmalar yapıldı. Sahaya 245.000 kızılçam 40.000 Servi 4.000 halep çamı ve 1.000 Adet Yapraklı ağaç fidanı dikildi.

Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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