3. Maden Kurtarma Yarışması Tavşanlı'da Başladı

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Tavşanlı'da "3. Maden Kurtarma Yarışması" başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri ev sahipliğinde başladı.

Düzenlenen yarışmada 15 takım, farklı senaryolarla becerilerini sergiliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ve TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, maden kurtarma yarışmalarının gayesinin arama ve kurtarmada ortak bilinç oluşturulması ve müdahale kabiliyetlerinde standart bir çerçevenin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Tancan, özellikle yer altı maden ocaklarının birçok tehlike ve risk içerdiğini, çalışma koşullarının insan onuruna uygun şekilde düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinden sonra özellikle maden ekiplerinin gösterdiği başarıları, daha nitelikli ve kaliteli hale getirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak. Önümüzdeki yıl kaza ve afet eğitimlerini yine devam ettireceğiz, daha çok personelimizi hazır tutacağız" dedi.