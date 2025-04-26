3 Milyon Tuz Çalısı Fidanı Üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3 Milyon Tuz Çalısı Fidanı Üretilecek

Bakan Yumaklı, bu yıl 3 milyon tuz çalısı fidanı üretileceğini açıkladı. Mera ıslahı önemli.

26.04.2025 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) BAKAN YUMAKLI: BU YIL 3 MİLYON TUZ ÇALISI FİDANI ÜRETECEĞİZ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal üretimin her alanında yeni projeler ve yeni yaklaşımlar getirmeye devam ediyoruz. Tuz çalısı da mera ıslahları konusunda ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi noktasında da son derece önemli olacak. Tuz çalısıyla ilgili fidanlar sadece Mardin'in değil, çevredeki illerin de ihtiyacını karşılamış olacak. Bu yıl 3, gelecek yıl da 6 milyon tuz çalısı fidanı üretmiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret için Mardin'e geldi. Yumaklı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada çalışan kadınlarla bir araya gelen ve fidan diken Bakan Yumaklı, daha sonra açıklamalarda bulundu.

'ÇOK CİDDİ BÜTÇELER HARCIYORUZ'

Bakan Yumaklı, Mardin'de üretimi artırmak üzere çok farklı projeler yürüttüklerini belirterek, "İl Müdürlüğümüz, içinde bulunduğumuz bu 127 dekarlık alanda fidan yetiştirmek ile ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii sadece belli ürünler ya da ürün grupları değil, öncelikle bu bölgeye has olmak üzere badem, bıttım, fıstık, nar gibi farklı ürünlerin fidanlarını yetiştirecekler. Bu birinci amacımız. Burada asıl hedefimiz; kullanılmayan ya da ekonomiye kazandırılmayan arazilerin bu anlamda bu ağaçların, bu bitkilerin dağılımını yayılımını sağlayarak gerçekleştirmek. İkinci amacımız da özellikle mera ıslahları konusunda son yıllarda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Çok ciddi de bütçeler harcıyoruz. Ancak iklim değişikliğinin bize getirdiği farklı bir dayatma da var meralarımızla ilgili. Buralara yapmış olduğumuz maliyetler, masraflar bir süre sonra bizi tekrar başa getiriyordu. Bu alanda tuz çalısı meralarda ekilmek üzere yetiştiriliyor. Her türlü tuzlu toprak şartlarında, kuraklıkla alakalı sorunu olan yerlerde bile yetişebilen bir mera çalısı bu. Özellikle küçükbaş hayvanların çok severek tükettiği ve besin değeri olarak da yüksek bir bitki. Sadece bunlar değil elbette aynı zamanda erozyonla mücadelede de yine erozyona karşı önemli bir direnç sağlayan bir bitki. Hayvancılık için ekonomik bir yönü var" dedi.

'DOĞADA KALICI BİR ADAPTASYONA SAHİP OLABİLİYOR'

Bakan Yumaklı, "Her şeyde olduğu gibi yeni normal dediğimiz, artık bize iklim değişikliğinin dayattığı bu şartlara göre tarımsal üretimin her alanında yeni projeler ve yeni yaklaşımlar getirmeye devam ediyoruz. Tuz çalısı da mera ıslahları konusunda ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi noktasında da son derece önemli olacak. Tuz çalısıyla ilgili fidanlar sadece Mardin'in değil, çevredeki illerin de ihtiyacını karşılamış olacak. Bu yıl 3, gelecek yıl da 6 milyon tuz çalısı fidanı üretmiş olacağız. Mera alanlarında dikilen bu fidanlar can suyu ve 1,5-2 yıllık bir koruma sonrası doğada kalıcı bir adaptasyona da sahip olabiliyor. Bu anlamda da hakikaten arkadaşlarımızın uzun yıllardır çalıştıkları bir projeydi. Bunu hayata geçiyor olmasını görmek bizim için de son derece memnuniyet verici. Elbette bu bitkinin yanı sıra mera yem bitkisi olarak bozkır otu gibi farklı türlerin de yetiştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

'25 YILDA 25 MİLYON DEKARI ISLAH ETTİK'

Son 25 yılda 25 milyon dekarı ıslah ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Her bölgenin kendine özgü şartları var. Başta su konusu olmak üzere çok dikkatli olmamız gereken hususlarda da özellikle iklim dirençli bitkilerin yetiştirilmesi konusuna azami gayret sarf ediyoruz. Mera ıslahına Dünya Bankası projesiyle yine 1,5 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Gölgelikler, sıvatlar, sondajla su çıkarılması gibi özellikle hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere de yine bu bütçeden pay ayıracağız. Çadırlar, güneş panelleri, süt sağım makineleri, cihazları bu 1,5 milyar liralık rakamı tamamen bu alanda kullanacağız. Mardin'e son 23 yılda 208 milyar liralık tarım, orman ve su alanlarında yatırım ve destek sağlanmış durumda. 54 su ve sulama eseri var. Mardin'in yine kendine has 24 ürünü coğrafi işaret almış durumda. Mardin'in başarısını daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu alanın oluşması için gayret sarf eden valiliğimiz, bunlarla ilgili çalışmalarda bizlere destek olan il başkanlığımız, değerli vekillerimiz, elbette teşekkürün en büyüğünü hak ediyor. Ben de bu çalışmalarda önderlik eden, çalışan, gayret sarf eden bütün bakanlık mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Ardında Mardin Valiliği'ne geçen Bakan Yumaklı, Vali Tuncay Akkoyun'dan brifing aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Mardin, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Milyon Tuz Çalısı Fidanı Üretilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkutan görüntü Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı Korkutan görüntü! Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı
Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yıkan futbolcu Galatasaray’a imzayı atıyor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Galatasaray'a imzayı atıyor
120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
Fenerbahçe’de Skriniar’dan sürpriz gelişme Fenerbahçe'de Skriniar'dan sürpriz gelişme
Belediye başkanının binalara yaptığı ’’sağlamlık’’ testi pes dedirtti Belediye başkanının binalara yaptığı ''sağlamlık'' testi pes dedirtti
Altın satışlarında yeni zorunluluk getirildi Altın satışlarında yeni zorunluluk getirildi
Arka Sokaklar’da şoke eden veda 19 sezonluk hikaye gözyaşlarıyla sona erdi Arka Sokaklar'da şoke eden veda! 19 sezonluk hikaye gözyaşlarıyla sona erdi
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
07:37
Konya’da korkutan deprem
Konya'da korkutan deprem
07:26
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
10:56
Yunanistan’da rezillik Anadolu Efes’e saldırı
Yunanistan'da rezillik! Anadolu Efes'e saldırı
10:55
Yürek ısıtan anlar Yokuşta zorlanan yaşlı hurdacının imdadına koştular
Yürek ısıtan anlar! Yokuşta zorlanan yaşlı hurdacının imdadına koştular
10:55
2026 Altın Küre Ödülleri’nin tarihi netleşti
2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi netleşti
10:50
Apple’dan Çin’e ağır darbe iPhone üretimi Hindistan’a taşınıyor
Apple'dan Çin'e ağır darbe! iPhone üretimi Hindistan'a taşınıyor
10:47
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
10:47
6 milyar 669 milyon lira hesaplara yatırılıyor
6 milyar 669 milyon lira hesaplara yatırılıyor
10:42
Ronaldo 3,5 milyon euroluk saatini otelde unuttu Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Ronaldo 3,5 milyon euroluk saatini otelde unuttu! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
10:33
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:28
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
10:27
Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United’da
Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 09:16:21. #7.12#
SON DAKİKA: 3 Milyon Tuz Çalısı Fidanı Üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.