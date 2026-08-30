30 Ağustos Zafer Bayramı 7 Kentte Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı 7 Kentte Törenlerle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı 7 Kentte Törenlerle Kutlandı
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Samsun başta olmak üzere Tokat, Çorum, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı. Valiler, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde çelenk sunumu, saygı duruşu, şiirler, gösteriler ve geçit törenleri gerçekleştirildi.

Samsun, Tokat, Çorum, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da Onur Anıtı'nda başlayan törende, Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yağmur nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda devam eden kutlamalarda, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Jandarma Komando Birliği gösteri gerçekleştirdi.

Garnizon Komutanlığı ekibi "Muharebe Cankurtaranı Andı"nı okudu, Samsun Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi.

Yağmurun ardından İstiklal Meydanı'nda devam eden program, tören geçişi ile son buldu.

Kutlama programına, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, siyasi partilerin il başkanları, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Törende günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'nda Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Vali Çakırtaş, makamında tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'nda süren programda Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, törene katılan vatandaşları ve protokolü selamladı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Çankırı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü tarafından silahlı gösteri gerçekleştirildi.

Şiirlerin okunması ve tören geçişinin ardından program sona erdi.

Çorum

Çorum'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çeşitli kurumların temsilcileri, anıta çelenk sundu.

Vali Çalgan, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı'nda tören yapıldı.

Çalgan, törende, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşların bayramını tebrik etti.

Çocukların şiir okuduğu etkinlikte, mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Personel Üsteğmen Sadık Doğan, programda yaptığı konuşmada, işgal güçlerinin Anadolu'da kadın, yaşlı ve çocuklara yönelik zulüm ve işkencelerde bulunduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin zorlu şartlarda başladığını vurgulayan Doğan, "Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır." dedi.

Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği tören, kentteki kamu kuruluşlarının ekipman ve personelinden oluşan kortej geçişiyle sona erdi.

Sinop

Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç vatandaşların bayramını kutladı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam eden törende, İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği tarafından gösteri sunuldu.

Program, tören geçişi ile son buldu.

Kastamonu

Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen'in vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından ortaokul öğrencileri şiirler okudu, mehteran ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Programda, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği'nin gösterileri ilgi gördü.

Program, bando eşliğinde gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

Amasya

Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Valilikte tebriklerin kabulünün ardından Kültür Merkezi'ndeki törende Vali Bakan, Tuğgeneral Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Sevindi, katılımcıların bayramını kutladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Ersin Kaşçı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Amasya Torumtay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ebrar Nehir Doğan ve Arda Atay Kara, "30 Ağustos" temalı şiirler seslendirdi.

Törene, Vali Önder Bakan, Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, gaziler, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı 7 Kentte Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

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