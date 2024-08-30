30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Antalya, Muğla ve Isparta'da Düzenlendi - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Antalya, Muğla ve Isparta'da Düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Antalya, Muğla ve Isparta\'da Düzenlendi

Antalya, Muğla ve Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı, konser ve resepsiyonlar düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, resepsiyonda şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde şarkıcı Simge sahne aldı. Muğla'da fener alayı ve konserler gerçekleştirildi. Isparta'da ise vatandaşlar valilik önünde toplandı ve konserle kutlamalar sona erdi.

30.08.2024 23:46
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Antalya, Muğla ve Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı, konser ve resepsiyonlar düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde resepsiyon verdi. Eşi Ebru Şahin ile davetlileri karşılayan Şahin, masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladıklarını belirterek, ağustos ayının zaferler ayı, Türk ordusunun ve milletinin şanlı sayfalarının olduğu bir ay olduğunu söyledi.

Şarkıcı Simge konser verdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, şarkıcı Simge sevilen parçalarını seslendirdi. Simge'nin söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zaferlerle dolu şanlı tarihin en önemli günü olduğunu belirterek, bağımsızlığın 102'nci yılını kutladı.

30 Ağustos'un, vatan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini gösteren büyük bir destan olduğunu vurgulayan Böcek, "Bu zafer, sadece toprağın değil, onurun, bağımsızlığın, geleceğin zaferiydi. Çünkü biz biliriz ki mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır." dedi.

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi'nde düzenlenen fener alayında, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü.

Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Marmaris Belediyesi tarafından, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen konserde, Murat Karahan, Levent Gündüz ve Efe Kışlalı'dan oluşan "3 Tenor", Orkestra Şefi Alper Kömürcü yönetiminde seçkin eserleri seslendirdi.

Bodrum'daki marina girişinde başlayan fener alayı, Belediye Meydanı'nda tamamlandı. Havai fişek gösterisi ve Bodrum Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Menteşe'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Şarkıcı Manga, konser verdi.

Milas'ta ellerinde bayrak ve meşalelerle marşlar eşliğinde Atapark'a yürüyen vatandaşlar, Zakkum konserine katıldı.

Fethiye'de Özgecan Anıtı'ndan başlayıp, Beşkaza Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından, Adamlar grubu sahne aldı.

Isparta

Isparta Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleriyle beraber ellerinde bayrak ve fenerlerle valilik önüne yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, Fahriye Kuru'nun verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Antalya, Muğla ve Isparta'da Düzenlendi - Son Dakika

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