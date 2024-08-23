30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul'da Yollar Kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul'da Yollar Kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul\'da Yollar Kapatılacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar 25 Ağustos Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Provalar nedeniyle alternatif güzergahlar belirlendi.

23.08.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar 25 Ağustos Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları, pazar günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Provalar nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan, prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Açıklamaya göre o yollar şöyle:

Kapanacak yollar

• Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) gidiş ve gelişler,

• D 100 kuzey ve güney yönünden Vatan Caddesi giriş,

• 10.Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne giriş,

• Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi'ne giriş,

• Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş,

• Hal Yolu güneyden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım,

• Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi'ne katılım

Alternatif yollar

Turgut Özal Millet Caddesi

• Fevzipaşa Caddesi

• Atatürk Bulvarı

• D 100 Karayolu

• O-3 Hal Yolu

Kaynak: ANKA

Vatan Caddesi, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul'da Yollar Kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:42:11. #1.13#
SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul'da Yollar Kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement