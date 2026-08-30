Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Vali, Ordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili çelenk bıraktı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı'nın mesajı okundu.
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından sona erdi.
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