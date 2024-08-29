30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dumlupınar'da 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dumlupınar'da 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Dumlupınar\'da 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen anma programında, 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programın amacının şehitleri anmak ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak olduğunu belirtti.

29.08.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OTUZ Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte anma programı düzenledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da kesin zafere ulaştırdığı Büyük Taarruz dolayısıyla şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede 100 gencin katıldığı 'Zafer Kampı' da düzenlendi. Kampa katılan gençler, etkinlikler kapsamında Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ederken, Mehmetçik Anıtı'nda 50 metrelik Türk bayrağı açtı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Program hem şehitlerimizi anmak hem de Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve bu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin, gazilerimizin anılması. Dolayısıyla bu özel günde buraya gelerek, bir arada bulunmamıza vesile olan, ev sahipliği yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ülkenin gençlerine armağan edilmiş olan bu cennet vatanı hep beraber korumak, gençlerimiz için daha güzel günler inşa etmek hepimizin vazifesi. Dolayısıyla nice 30 Ağustos'ları hep beraber yaşarız inşallah" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Dumlupınar, Gençlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dumlupınar'da 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dumlupınar'da 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement